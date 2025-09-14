72 часа на заказ и отдельный вход: останутся ли маркетплейсы в петербуржских жилых домах

Помогут ли новые правила навести порядок в онлайн-торговле или доставят неудобства? Разбираемся с экспертом.

В Санкт-Петербурге решили заняться пунктами выдачи заказов в жилых домах. Сенатор Олег Голов предложил законопроект, который может привести к закрытию около 30% таких точек.

Что хотят запретить?

Основная идея — запретить дарксторы и ПВЗ на первых этажах жилых домов. Если закон примут, то пункты выдачи должны будут соответствовать новым требованиям:

Иметь отдельный вход с улицы, а не через подъезд;

Принимать ограниченное количество поставок в день;

Хранить заказы максимум 72 часа;

Запрет на фасовку, переупаковку и сортировку больших партий товара;

Не загромождать помещение складскими стеллажами.

Сенатор считает, что дарксторы — это не просто пункты выдачи, а полноценные склады с напряженной работой, шумом и многократными поставками, которые нарушают комфорт жителей города.

Что говорят эксперты?

Генеральный директор агентства маркетинговых исследований Vector Market Research, маркетолог Дмитрий Чумаков рассказал «Городовому», как нововведения могут отразиться на маркетплейсах.

Дмитрий Чумаков Специалист по маркетингу «Одно из преимуществ маркетплейсов — возможность получить нужный товар оперативно, в удобное время и с минимальными временными затратами. При этом большинство покупателей забирает товары в течение первых 48 часов после того, как они поступают в ПВЗ», — говорит эксперт.

По его словам, случаи, когда товар никто не забирает в течение трех суток и более, относятся к ситуациям, когда покупатель уже готов отказаться от товара.

«Поэтому ограничение в 72 часа, как мне кажется, существенно не повлияет на любовь покупателей к маркетплейсам», — говорит эксперт.

Что касается планировочных требований к ПВЗ, то, по словам маркетолога, выглядеть они станут аккуратнее и не будут мешать жильцам, но это отразится на аренде, что не в плюс держателям пунктов.

Как реагируют компании?

Wildberries заявляет, что у них уже около 2,5 тысячи ПВЗ в Петербурге, и ограничения вызывают серьезные проблемы.

Ассоциация компаний интернет-торговли предупреждает, что может закрыться до 90% пунктов выдачи из-за новых правил.

Так что возможность спуститься в тапочках за товаром на маркетплейс в ближайшем будущем может статью уже мечтой, а не удобной реальностью.