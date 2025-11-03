Эта фигура на крыше — не то, чем кажется! Удивительная история «печального ангела» в Петербурге

Ангел смотрит на город уже больше века — и будто тоскует о чём-то своём.

На пересечении улиц Восстания и Жуковского стоит дом, в который всегда хочется всмотреться. На самом верху, над волнообразным фронтоном, замерла фигура с опущенными крыльями. Её называют печальным ангелом — но не все знают, кто он на самом деле.

Дом построили в 1906–1907 годах для владельца участка Петра Тимофеевича Бадаева по проекту инженера Василия Косякова — того самого, что возводил собор Воскресения Христова и Морской собор в Кронштадте.

Но если те постройки дышат монументальностью, то этот дом будто создан из сна: линии текут, окна похожи на лепестки, а декор — сплошные цветы, маки и розы.

Кто же этот ангел?

Есть несколько версий.

Одни архитекторы уверены, что это Аврора — богиня рассвета, подражание античному образу с виллы папы Пия IV в Ватиканских садах. Другие — что это аллегория утра, символ нового дня.

А жители Петербурга придумали свою: будто бы ангел создан в память о рано умершей дочери хозяина дома, и с тех пор его взгляд стал печальным. Подтверждений легенде нет, но, глядя на мягкие линии фигуры, в неё легко поверить.

Каменные цветы и степная баба

Фасады дома Бадаевых — словно сад из камня и майолики. Розы, маки, ирисы, филины, ветви — всё вылеплено с поразительной тщательностью.

Майолика изготовлена на знаменитом заводе Петра Ваулина в Кикерино — того самого мастера, чьи плитки украшают Спас на Крови.

На углу Восстания долго можно было увидеть испорченный рельеф женщины в тунике — во время неудачного ремонта 1980-х её лицо исказили, и горожане прозвали фигуру "степной бабой".

Теперь рельеф восстановили: реставрация, начатая в 2022 году, возвращает дому его былую поэзию.