Под Невским — целый город, который вы не видели: тайные подвалы Елисеевых

Гастроном на Невском давно стал символом, но истоки его куда глубже.

Наверное все знают здание с зеркальными витринами на углу Невского и Малой Садовой. Магазин купцов Елисеевых давно стал символом старого Петербурга — города, где торговля была делом не только выгодным, но и красивым. Но мало кто помнит, что история семьи началась не с этого фасада.

Задолго до появления гастронома на Невском у Елисеевых уже был свой винный "город" — подземные склады на Васильевском острове.

До знаменитого магазина

В 1860-х годах Елисеевы выстроили собственные винные подвалы — огромный комплекс, где выдерживали и хранили вина со всей Европы. Склады находились на Биржевом переулке, недалеко от набережной Невы.

Там всё было устроено с купеческой основательностью: дубовые бочки, каменные своды, особые помещения для разных сортов вина. Именно отсюда начиналась история дома, который позднее покорил Невский проспект.

Под землёй — целый город бочек

В подвалах стояли дубовые чаны объёмом до 700 вёдер — почти восемь тысяч литров каждый. Для каждого вина подбиралась своя температура и влажность, что по тем временам считалось техническим чудом.

Летом, когда открывали вентиляционные люки, над Васильевским островом стоял сладковатый аромат вина — знак того, что очередная партия подошла к выдержке.

Инженерное чудо XIX века

Здания складов строились с расчётом на долгую службу: двойные кирпичные своды, дренаж, продуманная вентиляция. Даже зимой в подвалах сохранялась постоянная температура.

По сути, это был первый "винный холодильник" Петербурга — место, где техника служила вкусу, а порядок был делом чести.

Сегодня об этих складах вспоминают редко. От них остались своды и стены, на которых время оставило следы вина и истории. Но именно там, под Васильевским островом, начиналась слава купцов Елисеевых.