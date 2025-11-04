Швырнул пса в стену — теперь под арестом: петербуржцу дадут время подумать над своим поступком за решеткой

Кировский районный суд Петербурга рассмотрел ситуацию, произошедшую 1 ноября в одном из жилых домов.
Житель дома признался, что бросил небольшую собаку своей соседки в стену. Животное получило травмы в результате случившегося, сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.
На судебном заседании мужчина признал свою вину. Он рассказал, что находился в состоянии алкогольного опьянения и поступок объяснил раздражением, вызванным лаем собаки.
Петербуржец заявил, что сожалеет о своем поступке.
В суде также упоминалось, что мужчина ругался нецензурно у подъезда, но он затруднился точно вспомнить этот момент. По его словам, он впервые оказался в подобном состоянии и не может объяснить свои действия.
Правонарушителя задержали на 15 суток согласно части 1 статьи 20.1 Кодекса об административных правонарушениях РФ за мелкое хулиганство.
Еще ранее сообщалось о другом инциденте в районе Автово, где неизвестный мужчина бросил в стену собаку при хозяйке-подростке. Этот случай также вызвал обсуждение в соцсетях.