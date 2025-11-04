Швырнул пса в стену — теперь под арестом: петербуржцу дадут время подумать над своим поступком за решеткой

Новости по теме

Любовь под фильтрами: психолог предупреждает — избыток соцсетей искажает представление об отношениях у зумеров

Опасный трап: с Пулково взыскали почти 200 тысяч за травму пассажирки

Петербург «закручивает пробки»: заведений с запретом на ночную продажу алкоголя стало в пять раз больше

Отпустила на волю — расплатилась рублём: в Петербурге самовыгул пса обернулся травмами людей и штрафом

Алкоголь, тайные романы и трагедия на Новый год: кто стал прототипом Бузыкина в фильме «Осенний марафон»

