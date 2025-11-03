Городовой / Город / Дом под наблюдением: зачем КГБ интересовалось башней на Пяти углах
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
То, что скрывает Лахта-центр от туристов, заставит вас отказаться от билета Город
Под Невским — целый город, который вы не видели: тайные подвалы Елисеевых Город
Ночь без разводов: с 4 на 5 ноября в Петербурге мосты останутся сведёнными Город
Даже гнев небес не разрушил её прихоть: история Большого каприза Екатерины II Город
Швырнул пса в стену — теперь под арестом: петербуржцу дадут время подумать над своим поступком за решеткой Город
Теги
Санкт-Петербург Интересные факты Продукты питания История и культура Санкт-Петербурга Эксклюзив
Категории
Общество Спорт

Дом под наблюдением: зачем КГБ интересовалось башней на Пяти углах

Опубликовано: 3 ноября 2025 16:45
Пять углов
Дом под наблюдением: зачем КГБ интересовалось башней на Пяти углах
Городовой ру

Пять углов, десятки историй и один дом, по которому узнают перекрёсток.

В Петербурге много перекрёстков, но только один называют Пятью углами. Три улицы и проспект сходятся здесь в один острый треугольник. И прямо на этом изломе, будто встав на цыпочки, вырастает доходный дом Иоффа — здание, которое до сих пор кажется выше остальных.

Когда дом бросил вызов привычному

В начале XX века богатый комиссионер Шнеер Иофф поручил архитектору Соломону Лишневскому построить дом, который невозможно было бы не заметить.

Так появился шестиэтажный гигант в стиле модерна с элементами классицизма, повернутый к городу острым углом. На вершине — двухъярусная башня с куполом и часами, которая тянется к небу и делает здание выше всех соседей.

Петербург тогда жил по негласному правилу — не строить выше карниза Зимнего дворца. Но дом Иоффа будто притворился, что не слышал запрета:
его башня взлетела над улицей, превратив скромный перекрёсток в одну из самых кинематографичных точек города.

Башня, часы и кино

Башенка с часами быстро стала символом дома — её можно было узнать издалека. А внутри, на втором этаже, Лишневский оборудовал кинотеатр на 300 мест — один из первых в округе.

Фасад украшали вазы, кариатиды и венецианские окна, а за ними — магазины мехов, шляп, обуви и вин.

Сегодня кажется, будто дом Иоффа стоит здесь всегда. Но его судьба бурна: после революции он был национализирован, а в советское время над башней даже установили наблюдательный пост КГБ — вдруг кто решит использовать её "стратегическую высоту".

Тот самый силуэт на Пяти углах

Дом Иоффа стал одной из тех деталей, благодаря которым Пять углов узнают с первого взгляда. Он не нарушал правил, просто оказался выше привычного — и с тех пор будто напоминает, что Петербург умеет быть смелым даже в мелочах.

Автор:
Елизавета Астахова
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью