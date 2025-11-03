Дом под наблюдением: зачем КГБ интересовалось башней на Пяти углах

В Петербурге много перекрёстков, но только один называют Пятью углами. Три улицы и проспект сходятся здесь в один острый треугольник. И прямо на этом изломе, будто встав на цыпочки, вырастает доходный дом Иоффа — здание, которое до сих пор кажется выше остальных.
Когда дом бросил вызов привычному
В начале XX века богатый комиссионер Шнеер Иофф поручил архитектору Соломону Лишневскому построить дом, который невозможно было бы не заметить.
Так появился шестиэтажный гигант в стиле модерна с элементами классицизма, повернутый к городу острым углом. На вершине — двухъярусная башня с куполом и часами, которая тянется к небу и делает здание выше всех соседей.
Петербург тогда жил по негласному правилу — не строить выше карниза Зимнего дворца. Но дом Иоффа будто притворился, что не слышал запрета:
его башня взлетела над улицей, превратив скромный перекрёсток в одну из самых кинематографичных точек города.
Башня, часы и кино
Башенка с часами быстро стала символом дома — её можно было узнать издалека. А внутри, на втором этаже, Лишневский оборудовал кинотеатр на 300 мест — один из первых в округе.
Фасад украшали вазы, кариатиды и венецианские окна, а за ними — магазины мехов, шляп, обуви и вин.
Сегодня кажется, будто дом Иоффа стоит здесь всегда. Но его судьба бурна: после революции он был национализирован, а в советское время над башней даже установили наблюдательный пост КГБ — вдруг кто решит использовать её "стратегическую высоту".
Тот самый силуэт на Пяти углах
Дом Иоффа стал одной из тех деталей, благодаря которым Пять углов узнают с первого взгляда. Он не нарушал правил, просто оказался выше привычного — и с тех пор будто напоминает, что Петербург умеет быть смелым даже в мелочах.