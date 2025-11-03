Превысил лимит — остался без связи: в России вступил в силу закон о блокировке сим‑карт

В России введён закон, который ограничивает количество сим-карт, оформленных на одного человека.
По словам председателя Государственной думы Вячеслава Володина, теперь на гражданина Российской Федерации разрешено регистрировать не более двадцати номеров, а на мигранта — не свыше десяти. Новые правила уже вступили в силу.
Каждый может узнать, сколько сим-карт зарегистрировано на его имя, воспользовавшись порталом «Госуслуги». Там же доступна возможность заблокировать номера, которые оказались лишними или неизвестного происхождения.
Это призвано повысить прозрачность владения мобильными номерами и уменьшить риски незаконного использования персональных данных.
Законодательные изменения уже принесли ощутимые результаты: с начала года усилия по ограничению числа сим-карт способствовали снижению темпов роста киберпреступлений.
За первое полугодие, в рамках новой политики, удалось защитить многих граждан от финансовых потерь. В 2025 году было принято десять федеральных законов в этой сфере.
