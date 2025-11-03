Городовой / Город / Петербург затаил дыхание: «Реквием» Кабалевского зазвучит впервые в XXI веке
Петербург затаил дыхание: «Реквием» Кабалевского зазвучит впервые в XXI веке

Опубликовано: 3 ноября 2025 13:27
Обширное музыкальное произведение продолжительностью почти полтора часа создавалось как своеобразный отклик на «Военный реквием» Бенджамина Бриттена.

В Санкт-Петербурге в ноябре состоится исполнение редко звучащей оратории Дмитрия Кабалевского на стихи Роберта Рождественского.

Губернаторский симфонический оркестр под руководством художественного руководителя Антона Лубченко представит произведение на сцене Академической капеллы 6 ноября.

В Комитете по культуре города отметили, что это первое исполнение композиции в нынешнем столетии.

Оратория «Реквием», написанная в 1963 году, занимает среди сочинений композитора особое место — длительность работы почти полтора часа.

В музыкальной среде это произведение называют своеобразным ответом сочинению Бенджамина Бриттена с похожей тематикой.

С момента премьеры партитура исполнялась крайне редко, а после 1980-х годов почти не звучала на сцене.

Единственная уцелевшая запись принадлежит самому автору, и произведение практически не включали в концертные программы последние десятилетия. Антон Лубченко отметил:

«Для меня загадка, почему сейчас, когда в России есть запрос на возрождение национального наследия, тем более посвященного исторической борьбе с фашизмом, до сих пор этот Реквием никто не вытащил.
Потрясающая партитура по силе психологического воздействия, без слёз из концертного зала никто не уйдёт».

Возвращение произведения стало значимым событием культурной жизни города. Ожидается, что исполнение привлечёт внимание как музыкальных специалистов, так и широкой публики.

Юлия Аликова
Город
