Водолей по дате, экспериментатор по духу — гороскоп Кунсткамеры

Если бы у необычного и чуть пугающего музея был гороскоп — звёзды бы не удивились.

Если считать 5 декабря 1728 года "днём рождения" Кунсткамеры, то по солнечному гороскопу она родилась под знаком Водолея (20 января — 18 февраля).

Водолеи — знаки новизны, эксперимента и свежего взгляда. Они как будто приходят из будущего: ищут необычное, ставят вопросы, нарушают рамки.

Так и Кунсткамера: первый в России публичный музей, где собрались диковинки природы, науки и мира.

Что говорят звёзды

По гороскопу Водолея Кунсткамера должна была стать пространством, где:

собираются идеи, открытия, всё, что выбивается из привычного;

наука и чудо идут рука об руку;

границы между "обычным" и "странным" стираются;

эксперимент длится не один день, а живёт веками.

Именно так!

Коллекция основана по указу Пётр I с целью показать миру "что есть на свете", что раньше оставалось за рамками Здание, построенное на Васильевском острове, стало хранилищем анатомических, этнографических и природоведческих редкостей В экспозиции — "аномалии", редкости, приборы и образцы, которые удивляют, задают вопросы и ломают стереотипы

Совпадения, в которые легко поверить

Водолей не любит стоять на месте — и Кунсткамера не стала обычным музеем. Она как лаборатория-галерея: здесь можно встретить древние приборы, скелеты, этнографию и научные инструменты.

Она выглядит как место, где прошлое встречается с будущим. И даже сегодня она живёт этим духом — исследует, удивляет, не даёт успокоиться.

Что звёзды предсказывают дальше

Водолей не останавливается: он меняет игру.

Для Кунсткамеры это значит:

быть платформой для новых форм науки и искусства;

оставаться открытой эксперименту и нестандартному взгляду;

продолжать удивлять и задавать вопросы.

Она по-прежнему соединяет науку, культуру, человека и мир. И, кажется, делает это именно так, как только Водолей умеет: с лёгкой улыбкой и нескончаемым любопытством.