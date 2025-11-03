Городовой / Город / Завесу тайны приподняли: где построят станцию метро «Броневая» в Петербурге
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
То, что скрывает Лахта-центр от туристов, заставит вас отказаться от билета Город
Под Невским — целый город, который вы не видели: тайные подвалы Елисеевых Город
Ночь без разводов: с 4 на 5 ноября в Петербурге мосты останутся сведёнными Город
Даже гнев небес не разрушил её прихоть: история Большого каприза Екатерины II Город
Швырнул пса в стену — теперь под арестом: петербуржцу дадут время подумать над своим поступком за решеткой Город
Теги
Санкт-Петербург Интересные факты Продукты питания История и культура Санкт-Петербурга Эксклюзив
Категории
Общество Спорт

Завесу тайны приподняли: где построят станцию метро «Броневая» в Петербурге

Опубликовано: 3 ноября 2025 14:26
Завесу тайны приподняли: где построят станцию метро «Броневая» в Петербурге
Завесу тайны приподняли: где построят станцию метро «Броневая» в Петербурге
Городовой ру

В настоящее время на этом участке расположена парковка перед Центральным научно-исследовательским институтом судовой электротехники и технологии.

В ближайшем будущем вестибюль новой станции метрополитена «Броневая» планируется разместить на пересечении Благодатной улицы и Новоизмайловского проспекта.

Сейчас на выбранной территории находится автостоянка, которая расположена перед зданием ЦНИИ судовой электротехники и технологии.

Как сообщает телеграм-канал «Подземник», здание будущего вестибюля будет иметь округлую форму и три этажа. Помимо главного входа, пассажиры смогут воспользоваться эвакуационным выходом, который проектируется на Кубинской улице.

Ранее стало известно, что дополнительный вестибюль станции метро «Театральная», расположенный на месте бывшего Дома быта на Лермонтовском проспекте, планируют открыть до 2040 года.

Автор:
Юлия Аликова
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью