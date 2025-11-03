Завесу тайны приподняли: где построят станцию метро «Броневая» в Петербурге

В ближайшем будущем вестибюль новой станции метрополитена «Броневая» планируется разместить на пересечении Благодатной улицы и Новоизмайловского проспекта.
Сейчас на выбранной территории находится автостоянка, которая расположена перед зданием ЦНИИ судовой электротехники и технологии.
Как сообщает телеграм-канал «Подземник», здание будущего вестибюля будет иметь округлую форму и три этажа. Помимо главного входа, пассажиры смогут воспользоваться эвакуационным выходом, который проектируется на Кубинской улице.
Ранее стало известно, что дополнительный вестибюль станции метро «Театральная», расположенный на месте бывшего Дома быта на Лермонтовском проспекте, планируют открыть до 2040 года.