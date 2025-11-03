«Заросли» редеют: в парке началась расчистка под набережную

В районе у Малой Невы приступили к работам по очистке парка «Заросли». Пространство, где много деревьев и кустарников, готовят для последующего расширения набережной Макарова. Помимо этого, на территории планируется возведение моста, который пересечёт реку Смоленку.

Организация, ответственной за выполнение работ, начала удалять зелёные насаждения после того, как парк не был признан памятником культурного значения, сообщает телеграм-канал парка.

Комитет по сохранению исторических объектов отмечал, что формирование данного участка пришлось на вторую половину XX столетия, этим объясняется отсутствие у него статуса ценного.

Ранее сообщалось, что власти Санкт-Петербурга выдали разрешение на удаление парковых насаждений в «Зарослях».