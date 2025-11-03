Городовой / Город / «Заросли» редеют: в парке началась расчистка под набережную
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Сочи стал курортом федерального значения: что это меняет для туристов Город
Превысил лимит — остался без связи: в России вступил в силу закон о блокировке сим‑карт Город
Охта снова пахнет бедой: всплыла мёртвая рыба, над рекой — резкий запах Город
Красный диплом окупится: выпускникам предложили надбавку к зарплате Город
Ночь триколора: петербургские мосты и телебашня засияют в честь Дня народного единства Город
Теги
Санкт-Петербург Интересные факты Продукты питания История и культура Санкт-Петербурга Эксклюзив
Категории
Общество Спорт

«Заросли» редеют: в парке началась расчистка под набережную

Опубликовано: 3 ноября 2025 23:30
«Заросли» редеют: в парке началась расчистка под набережную
«Заросли» редеют: в парке началась расчистка под набережную
Городовой ру

Подрядная организация приступила к вырубке зелёных насаждений после официального отказа признать парк объектом культурного наследия.

В районе у Малой Невы приступили к работам по очистке парка «Заросли». Пространство, где много деревьев и кустарников, готовят для последующего расширения набережной Макарова. Помимо этого, на территории планируется возведение моста, который пересечёт реку Смоленку.

Организация, ответственной за выполнение работ, начала удалять зелёные насаждения после того, как парк не был признан памятником культурного значения, сообщает телеграм-канал парка.

Комитет по сохранению исторических объектов отмечал, что формирование данного участка пришлось на вторую половину XX столетия, этим объясняется отсутствие у него статуса ценного.

Ранее сообщалось, что власти Санкт-Петербурга выдали разрешение на удаление парковых насаждений в «Зарослях».

Автор:
Юлия Аликова
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью