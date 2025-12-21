Городовой / Полезное / Когда сажать картофель в 2026-м году: удачные дни по Лунному календарю - получим мешок с клубня
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Подземный прорыв и смешной мнемонический код: что произошло 21 декабря в истории Петербурга Город
Где самые вкусные пышки: рейтинг от жительницы Петербурга Общество
Петр I за столом испытывал гостей: 3 привычки, доводившие гостей до обморока Общество
Тайны Зимней канавки: место, где грань между мирами истончается Общество
Сирена смолкла, а кулаки — нет: СКА и «Спартак» подрались после матча Город
Теги
Санкт-Петербург История и культура Санкт-Петербурга Эксклюзив Интересные факты Краеведение
Категории
Общество Спорт

Когда сажать картофель в 2026-м году: удачные дни по Лунному календарю - получим мешок с клубня

Опубликовано: 21 декабря 2025 07:05
посадка картофеля
Когда сажать картофель в 2026-м году: удачные дни по Лунному календарю - получим мешок с клубня
Фото: Городовой.ру

Фермерство тесно связано с планетарными циклами.

Забудьте про простые числа в календаре. Если хотите получить не просто урожай, а полные закрома, нужно сверяться не только с градусником, но и с Луной. Она — ваш главный союзник в борьбе за килограммы.

Вот квинтэссенция мудрости звёзд и агрономов для 2026 года.

Когда сажать? Три кита успеха:

  1. Земля прогрелась. Суеверия суевериями, но если почва на глубине ладони не прогрелась до +7°C — все благоприятные дни бессильны. Луна Луной, а картошка любит тепло.
  2. Морозы отступили. Возвратный заморозок — это приговор для нежных ростков. Дождитесь стабильного тепла.
  3. Луна в «правильном» знаке. Это ваша главная астральная страховка. Идеально — когда спутник проходит через знаки Земли (Телец, Дева, Козерог). Это гарантия сильных корней и отличной лёжкости. Знаки Воды (Рак, Скорпион, Рыбы) тоже хороши — они дадут сочность.

Топ-дат для посевной-2026:

  • Апрель (для южных регионов): 3-5, 8-10, 13-15, 18-19, 22-23, 26-30
  • Май (идеально для средней полосы): 2, 6-7, 11-12, 19-20, 23-30
  • Июнь (для поздних сортов или повторной посадки): 2-4, 7-8, 11-13, 17

Важно! Самые неудачные дни — это полнолуние и новолуние, а также период, когда Луна в «бесплодных» знаках, например, в Овне, Льве или Водолее. В эти даты земля отдыхает.

Читайте также эксклюзивные и самые интересные материалы портала Городовой.

Автор:
Игорь Мустафин
Полезное
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью