Когда сажать картофель в 2026-м году: удачные дни по Лунному календарю - получим мешок с клубня

Забудьте про простые числа в календаре. Если хотите получить не просто урожай, а полные закрома, нужно сверяться не только с градусником, но и с Луной. Она — ваш главный союзник в борьбе за килограммы.
Вот квинтэссенция мудрости звёзд и агрономов для 2026 года.
Когда сажать? Три кита успеха:
- Земля прогрелась. Суеверия суевериями, но если почва на глубине ладони не прогрелась до +7°C — все благоприятные дни бессильны. Луна Луной, а картошка любит тепло.
- Морозы отступили. Возвратный заморозок — это приговор для нежных ростков. Дождитесь стабильного тепла.
- Луна в «правильном» знаке. Это ваша главная астральная страховка. Идеально — когда спутник проходит через знаки Земли (Телец, Дева, Козерог). Это гарантия сильных корней и отличной лёжкости. Знаки Воды (Рак, Скорпион, Рыбы) тоже хороши — они дадут сочность.
Топ-дат для посевной-2026:
- Апрель (для южных регионов): 3-5, 8-10, 13-15, 18-19, 22-23, 26-30
- Май (идеально для средней полосы): 2, 6-7, 11-12, 19-20, 23-30
- Июнь (для поздних сортов или повторной посадки): 2-4, 7-8, 11-13, 17
Важно! Самые неудачные дни — это полнолуние и новолуние, а также период, когда Луна в «бесплодных» знаках, например, в Овне, Льве или Водолее. В эти даты земля отдыхает.
