На вас смотрят боги Древнего Египта: тайна ворот в Петербурге, о которой не рассказывают туристам
На вас смотрят боги Древнего Египта: тайна ворот в Петербурге, о которой не рассказывают туристам

Опубликовано: 3 ноября 2025 18:45
Египетские ворота
На вас смотрят боги Древнего Египта: тайна ворот в Петербурге, о которой не рассказывают туристам
Городовой ру

Между каменными богами кто-то когда-то зажигал печь и ставил чайник.

На въезде в Александровский парк, где обычно ждёшь классические решётки и колонны, стоят две башни, словно пришедшие из Луксора. Египетские ворота — один из самых загадочных памятников Царского Села.

Чугунные стены украшены солнечными дисками, скарабеями и фигурами Осириса. Изначально это был не просто декоративный вход — ворота появились по замыслу Николая I и стали своеобразным памятным знаком в честь Александра I.

Имперский каприз в египетском стиле

Проект шотландского архитектора Адама Менеласа воплотил редкое сочетание стилей — ампир и египтизирующий классицизм. Всё — из чугуна. Даже рельефы богини Маат, держащей крылья справедливости, и фигуры Осириса, повторённые на каждом пилоне.

А по легенде, изображения взяты из "Книги мёртвых" — египетского текста о странствиях души в загробном мире.

Жизнь под взглядом Осириса

Одна из башен ворот долгое время оставалась жилой. До 1985 года здесь жил человек — Владимир Игнатов, сторож сельскохозяйственного института.
Его адрес в паспорте звучал так: "город Пушкин, дер. Большое Кузьмино, Египетские ворота". Он грел воду на печке, ходил за водой к колонке и смотрел на мир из окон, где раньше сияли глаза богов.

Мистическая геометрия

Каждый пилон ворот собран из 65 тысяч кирпичей и облицован чугуном, стилизованным под песчаник. Фигуры Осириса и Маат повторяются по сторонам, как в зеркале, — будто обереги, обрамляющие вход в иной мир.

Так архитектура, миф и человеческая судьба переплелись здесь буквально под сводами ворот.

Елизавета Астахова
