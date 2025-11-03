Зачем амурскому тигру Амадею «разгрузочные» дни: в Лензоо раскрыли смысл особого режима хищника

Рацион амурского тигра по кличке Амадей, который содержится в зоопарке Санкт-Петербурга, недавно был подробно раскрыт для жителей города. За месяц этот крупный хищник съедает около 58 килограммов мясных продуктов, сообщает пресс-служба Ленинградского зоопарка.
В состав ежедневного рациона Амадея входят разные мясные продукты — животное получает тушки кур и кроликов, а также говядину и субпродукты.
В течение недели рацион тигра равномерно распределяют, учитывая его потребности.
Несколько раз в неделю для Амадея устраиваются специальные «разгрузочные» дни. В такие периоды количество корма снижается или его не выдают вовсе. Аналогичная схема применяется и для других хищников зоопарка.
Сотрудники поясняют, что такие меры способствуют поддержанию физической формы и здоровья животных.
«Это помогает сохранить обитателям Зоопарка естественное поведение, поддерживает их активность и идёт на пользу здоровью.
Всё-таки в дикой природе не каждая охота заканчивается успешно», — отмечают специалисты Ленинградского зоопарка.
Ранее в новостях сообщалось, как белая медведица в зоопарке получила огромную тыкву, выращенную в Ботаническом саду.