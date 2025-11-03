Зачем амурскому тигру Амадею «разгрузочные» дни: в Лензоо раскрыли смысл особого режима хищника

Новости по теме

3 совета для детей и взрослых: Продеус из «Жить здорово!» дал советы, как оставаться здоровым всю осень

Перейти

Удивительный поворот: не пенсионеры, а молодёжь Петербурга всё чаще интересуются своим здоровьем

Перейти

Нутрициолог назвала ягоды‑чемпионы осени: что лучше всего укрепляет здоровье

Перейти

Врачи в растерянности: у девочки с «маской Бэтмена» новые проблемы со здоровьем

Перейти

«Не приют и не волшебная палочка»: Ленинградский зоопарк не может принять всех подброшенных питомцев

Перейти