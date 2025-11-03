Городовой / Город / Зачем амурскому тигру Амадею «разгрузочные» дни: в Лензоо раскрыли смысл особого режима хищника
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
То, что скрывает Лахта-центр от туристов, заставит вас отказаться от билета Город
Под Невским — целый город, который вы не видели: тайные подвалы Елисеевых Город
Ночь без разводов: с 4 на 5 ноября в Петербурге мосты останутся сведёнными Город
Даже гнев небес не разрушил её прихоть: история Большого каприза Екатерины II Город
Швырнул пса в стену — теперь под арестом: петербуржцу дадут время подумать над своим поступком за решеткой Город
Теги
Санкт-Петербург Интересные факты Продукты питания История и культура Санкт-Петербурга Эксклюзив
Категории
Общество Спорт

Зачем амурскому тигру Амадею «разгрузочные» дни: в Лензоо раскрыли смысл особого режима хищника

Опубликовано: 3 ноября 2025 15:24
Зачем амурскому тигру Амадею «разгрузочные» дни: в Лензоо раскрыли смысл особого режима хищника
Зачем амурскому тигру Амадею «разгрузочные» дни: в Лензоо раскрыли смысл особого режима хищника
Городовой ру

В Ленинградском зоопарке представили подробности рациона амурского тигра Амадея.

Рацион амурского тигра по кличке Амадей, который содержится в зоопарке Санкт-Петербурга, недавно был подробно раскрыт для жителей города. За месяц этот крупный хищник съедает около 58 килограммов мясных продуктов, сообщает пресс-служба Ленинградского зоопарка.

В состав ежедневного рациона Амадея входят разные мясные продукты — животное получает тушки кур и кроликов, а также говядину и субпродукты.

В течение недели рацион тигра равномерно распределяют, учитывая его потребности.

Несколько раз в неделю для Амадея устраиваются специальные «разгрузочные» дни. В такие периоды количество корма снижается или его не выдают вовсе. Аналогичная схема применяется и для других хищников зоопарка.

Сотрудники поясняют, что такие меры способствуют поддержанию физической формы и здоровья животных.

«Это помогает сохранить обитателям Зоопарка естественное поведение, поддерживает их активность и идёт на пользу здоровью.
Всё-таки в дикой природе не каждая охота заканчивается успешно», — отмечают специалисты Ленинградского зоопарка.

Ранее в новостях сообщалось, как белая медведица в зоопарке получила огромную тыкву, выращенную в Ботаническом саду.

Автор:
Юлия Аликова
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью