Удивительный поворот: не пенсионеры, а молодёжь Петербурга всё чаще интересуются своим здоровьем

В последние месяцы наблюдается увеличение числа петербуржцев от 27 до 45 лет, принимающих участие в мероприятиях по профилактике инсульта. Как сообщил главный городской невролог Игорь Вознюк, горожане стали более внимательны к собственному самочувствию.
Этот тренд отмечают и в городском комитете по здравоохранению. Специалисты подчёркивают, что помимо уже известных хронических заболеваний, серьёзное влияние на вероятность развития инсульта оказывает образ жизни человека.
Курение и употребление спиртного создают дополнительную нагрузку на сосуды и клетки мозга, что может привести к нарушениям в кровоснабжении. Особое внимание уделяют роли сна и сбалансированного питания.
Врачами рекомендовано соблюдать следующие принципы:
- спать не менее 7–8 часов в сутки,
- регулярно чередовать труд и отдых как в течение дня, так и на протяжении недели,
- снизить употребление консервированных продуктов, соли и животных жиров,
- соблюдать водный режим, способствующий сохранению нормальной вязкости крови.
По замечанию специалиста, густая кровь увеличивает опасность образования тромбов, что особенно актуально в жаркое время года и в периоды работы отопления.
Важно отметить, что выявление факторов риска позволяет контролировать ситуацию.
Выявленные на диспансеризации факторы риска — это не приговор, а руководство к действию. Систематический прием назначенных препаратов позволяет взять ситуацию под контроль, — указали в Комитете.
Недавно диетолог Ирина Попкова поделилась, что осенью наиболее полезными считаются такие ягоды, как облепиха, брусника и клюква.
Она подчеркнула: регулярное употребление этих ягод поддерживает иммунитет и помогает организму справляться с воспалительными процессами.