Городовой / Город / Удивительный поворот: не пенсионеры, а молодёжь Петербурга всё чаще интересуются своим здоровьем
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
То, что скрывает Лахта-центр от туристов, заставит вас отказаться от билета Город
Под Невским — целый город, который вы не видели: тайные подвалы Елисеевых Город
Ночь без разводов: с 4 на 5 ноября в Петербурге мосты останутся сведёнными Город
Даже гнев небес не разрушил её прихоть: история Большого каприза Екатерины II Город
Швырнул пса в стену — теперь под арестом: петербуржцу дадут время подумать над своим поступком за решеткой Город
Теги
Санкт-Петербург Интересные факты Продукты питания История и культура Санкт-Петербурга Эксклюзив
Категории
Общество Спорт

Удивительный поворот: не пенсионеры, а молодёжь Петербурга всё чаще интересуются своим здоровьем

Опубликовано: 3 ноября 2025 14:33
Удивительный поворот: не пенсионеры, а молодёжь Петербурга всё чаще интересуются своим здоровьем
Удивительный поворот: не пенсионеры, а молодёжь Петербурга всё чаще интересуются своим здоровьем
Городовой ру

В Комитете по здравоохранению подчеркнули значительное влияние образа жизни на риск развития инсульта наряду с хроническими заболеваниями.

В последние месяцы наблюдается увеличение числа петербуржцев от 27 до 45 лет, принимающих участие в мероприятиях по профилактике инсульта. Как сообщил главный городской невролог Игорь Вознюк, горожане стали более внимательны к собственному самочувствию.

Этот тренд отмечают и в городском комитете по здравоохранению. Специалисты подчёркивают, что помимо уже известных хронических заболеваний, серьёзное влияние на вероятность развития инсульта оказывает образ жизни человека.

Курение и употребление спиртного создают дополнительную нагрузку на сосуды и клетки мозга, что может привести к нарушениям в кровоснабжении. Особое внимание уделяют роли сна и сбалансированного питания.

Врачами рекомендовано соблюдать следующие принципы:

  • спать не менее 7–8 часов в сутки,
  • регулярно чередовать труд и отдых как в течение дня, так и на протяжении недели,
  • снизить употребление консервированных продуктов, соли и животных жиров,
  • соблюдать водный режим, способствующий сохранению нормальной вязкости крови.

По замечанию специалиста, густая кровь увеличивает опасность образования тромбов, что особенно актуально в жаркое время года и в периоды работы отопления.

Важно отметить, что выявление факторов риска позволяет контролировать ситуацию.

Выявленные на диспансеризации факторы риска — это не приговор, а руководство к действию. Систематический прием назначенных препаратов позволяет взять ситуацию под контроль, — указали в Комитете.

Недавно диетолог Ирина Попкова поделилась, что осенью наиболее полезными считаются такие ягоды, как облепиха, брусника и клюква.

Она подчеркнула: регулярное употребление этих ягод поддерживает иммунитет и помогает организму справляться с воспалительными процессами.

Автор:
Юлия Аликова
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью