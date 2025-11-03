Удивительный поворот: не пенсионеры, а молодёжь Петербурга всё чаще интересуются своим здоровьем

Новости по теме

Нутрициолог назвала ягоды‑чемпионы осени: что лучше всего укрепляет здоровье

«Гипертонические кризы, инфаркты, инсульты»: как резкое похолодание влияет на здоровье

Воспаление, боль в горле и иммунитет: что имбирь может сделать для здоровья, и чего точно не может

3 совета для детей и взрослых: Продеус из «Жить здорово!» дал советы, как оставаться здоровым всю осень

Врачи в растерянности: у девочки с «маской Бэтмена» новые проблемы со здоровьем

