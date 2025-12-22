Как с картины: единственная деревня России, покорившая весь мир

В России существуют сотни сёл, похожих друг на друга — тихих, удаленных от столичной суеты.
Однако одно из них, Бёхово, сумело выделиться, став единственной российской деревней, вошедшей в престижный мировой список лучших туристических сёл по версии UNWTO.
Местные жители, кажется, не склонны к излишнему пафосу, признавая лишь очевидное:
“Красиво у нас”, — говорят они, словно оправдываясь перед столь высоким титулом.
Наследие, которое не хочет продаваться
Организаторы конкурса искали не глянцевые фасады, а подлинность. Жюри оценивало, насколько деревня сохраняет свое наследие, развивает туризм без ущерба для природы и, что самое важное, вовлекает в этот процесс местных жителей.
Хотя конкуренты — Вятское и Висим — также представляли Россию, именно Бёхово оказалось в фокусе мирового внимания.
Стоит подняться на холм у Троицкой церкви и взглянуть вниз на широкую Оку, становится ясно, почему жюри было очаровано. Вид отсюда — словно сошедший с полотна.
“Место выглядит так, будто из него легко сделать открытку. Или картину”, — что, собственно, и доказывал более ста лет назад Василий Поленов, не раз запечатлевший эти пейзажи.
Жизнь на паузе: быт и уединение
Географически Бёхово расположено недалеко от Серпухова. В деревне всего шесть улиц — Кузнечная, Театральная, Живописная… Названия звучат поэтично, словно придуманные под влиянием окружающей красоты.
Дореволюционных построек сохранилось мало; преобладают советские дачи, многие из которых принадлежали художникам, искавшим вдохновение на берегах Оки.
Летний сезон приносит в деревню около пятидесяти человек, но зимой это число сокращается вдвое. В морозный вечер можно пройти всю деревню и не увидеть света ни в одном окне.
Бытовые удобства здесь минимальны: водопровода и газа нет. Электричество может исчезнуть в любой момент. Магазина также нет — за хлебом или лекарствами приходится отправляться в соседние поселения.
Пейзаж, созданный карьерами и кистью
Несмотря на бытовые сложности, красота ландшафта моментально нивелирует неудобства. Высокий берег Бёхово — это бывшие каменоломни. Здесь, где когда-то добывали известняк, холмы выглядят так, словно “их разрезали ножом”.
Особо выделяется склон у церкви, который жители называют «Обрыв любви». Местные вспоминают детство, проведенное там, когда молчание было лучшим ответом на величие реки.
Важнейшей частью наследия является усадьба Поленова, расположенного рядом. Художник приехал сюда в конце XIX века, построил дом и создал немало работ, запечатлев окрестности.
По его же проекту возведена Троицкая церковь — небольшая, аккуратная, белая. Именно с холма открывается тот самый «поленовский вид».
За столетие пейзаж изменился — склон зарос, тогда как раньше здесь пасли скот. Чтобы сохранить историческую линию горизонта, жители и музей понемногу “вырубают молодую поросль”.
Святые ключи и ответственность жителей
Тихим, но значимым местом остается родник в овраге, который некоторые считают святым источником. По одной из версий, здесь явилась Казанская икона Божьей Матери, по другой — ключ появился после удара молнии.
На картах он обозначен как Громок.
В советские годы Бёхово прозвали “поселком художников”. Здесь жили ученики Грабаря и профессора Суриковского института. Эта традиция жива до сих пор.
Жители демонстрируют завидное чувство общности — несколько лет назад они коллективно восстановили заиленный пруд.
Люди “собрались, вычистили дно, убрали тонны ила”, и теперь пруд не только радует глаз, но и служит резервуаром для пожаротушения.
Бёхово не стремится стать навязчивым “туристическим продуктом”. Оно остается тем, каким его видел Поленов: тихим, немного неряшливым временем, но подлинным.
“Здесь можно просто идти вдоль деревни, слушать птиц, подходить к обрыву и смотреть на реку, которая течёт так спокойно, будто никуда не спешит”.
В этом простом следовании своим корням и заключается секрет мирового признания.
Читайте также эксклюзивные и самые интересные материалы портала Городовой.