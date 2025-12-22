Как с картины: единственная деревня России, покорившая весь мир

Шесть улиц и мировое признание: тайна лучшей деревни России.

В России существуют сотни сёл, похожих друг на друга — тихих, удаленных от столичной суеты.

Однако одно из них, Бёхово, сумело выделиться, став единственной российской деревней, вошедшей в престижный мировой список лучших туристических сёл по версии UNWTO.

Местные жители, кажется, не склонны к излишнему пафосу, признавая лишь очевидное:

“Красиво у нас”, — говорят они, словно оправдываясь перед столь высоким титулом.

Наследие, которое не хочет продаваться

Организаторы конкурса искали не глянцевые фасады, а подлинность. Жюри оценивало, насколько деревня сохраняет свое наследие, развивает туризм без ущерба для природы и, что самое важное, вовлекает в этот процесс местных жителей.

Хотя конкуренты — Вятское и Висим — также представляли Россию, именно Бёхово оказалось в фокусе мирового внимания.

Стоит подняться на холм у Троицкой церкви и взглянуть вниз на широкую Оку, становится ясно, почему жюри было очаровано. Вид отсюда — словно сошедший с полотна.

“Место выглядит так, будто из него легко сделать открытку. Или картину”, — что, собственно, и доказывал более ста лет назад Василий Поленов, не раз запечатлевший эти пейзажи.

Жизнь на паузе: быт и уединение

Географически Бёхово расположено недалеко от Серпухова. В деревне всего шесть улиц — Кузнечная, Театральная, Живописная… Названия звучат поэтично, словно придуманные под влиянием окружающей красоты.

Дореволюционных построек сохранилось мало; преобладают советские дачи, многие из которых принадлежали художникам, искавшим вдохновение на берегах Оки.

Летний сезон приносит в деревню около пятидесяти человек, но зимой это число сокращается вдвое. В морозный вечер можно пройти всю деревню и не увидеть света ни в одном окне.

Бытовые удобства здесь минимальны: водопровода и газа нет. Электричество может исчезнуть в любой момент. Магазина также нет — за хлебом или лекарствами приходится отправляться в соседние поселения.

Пейзаж, созданный карьерами и кистью

Несмотря на бытовые сложности, красота ландшафта моментально нивелирует неудобства. Высокий берег Бёхово — это бывшие каменоломни. Здесь, где когда-то добывали известняк, холмы выглядят так, словно “их разрезали ножом”.

Особо выделяется склон у церкви, который жители называют «Обрыв любви». Местные вспоминают детство, проведенное там, когда молчание было лучшим ответом на величие реки.

Важнейшей частью наследия является усадьба Поленова, расположенного рядом. Художник приехал сюда в конце XIX века, построил дом и создал немало работ, запечатлев окрестности.

По его же проекту возведена Троицкая церковь — небольшая, аккуратная, белая. Именно с холма открывается тот самый «поленовский вид».

За столетие пейзаж изменился — склон зарос, тогда как раньше здесь пасли скот. Чтобы сохранить историческую линию горизонта, жители и музей понемногу “вырубают молодую поросль”.

Святые ключи и ответственность жителей

Тихим, но значимым местом остается родник в овраге, который некоторые считают святым источником. По одной из версий, здесь явилась Казанская икона Божьей Матери, по другой — ключ появился после удара молнии.

На картах он обозначен как Громок.

В советские годы Бёхово прозвали “поселком художников”. Здесь жили ученики Грабаря и профессора Суриковского института. Эта традиция жива до сих пор.

Жители демонстрируют завидное чувство общности — несколько лет назад они коллективно восстановили заиленный пруд.

Люди “собрались, вычистили дно, убрали тонны ила”, и теперь пруд не только радует глаз, но и служит резервуаром для пожаротушения.

Бёхово не стремится стать навязчивым “туристическим продуктом”. Оно остается тем, каким его видел Поленов: тихим, немного неряшливым временем, но подлинным.

“Здесь можно просто идти вдоль деревни, слушать птиц, подходить к обрыву и смотреть на реку, которая течёт так спокойно, будто никуда не спешит”.

В этом простом следовании своим корням и заключается секрет мирового признания.

