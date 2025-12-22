Жена не поверила, что этот хачапури приготовлен на сковороде: в грузинском ресторане пекут хуже

Знаете этот момент, когда хочется на завтрак чего-то особенного, но заказывать «в том грузинском ресторане» нет ни времени, ни денег? Знакомьтесь с ленивым хачапури, который поставит на уши всю вашу кулинарную реальность.

Когда я впервые сбацал его на сковороде, домашние смотрели на меня, как на фокусника, вытаскивающего из шляпы не кролика, а идеальный сырный пирог.

Ингредиенты, от которых у гурманов случится истерика (в хорошем смысле)

Вам понадобится всего-то: 2 яйца, 100 грамм сулугуни, 2 столовые ложки майонеза или сметаны, пара ломтиков хлеба или лаваша для базы (или можно без них — для аутентичного безумия), соль-перец и немного масла для жарки.

Да, вы не ослышались. Никакого дрожжевого теста, никакой многочасовой возни. Это хачапури для тех, у кого счет идет на минуты, а не на градусы духовки.

Алхимия в сковороде: ресторан в домашних тапочках

В миске слегка взбейте яйца с майонезом. Добавьте туда щедро натертый сыр, посолите-поперчите. Если решились на основу — бросьте на сковороду нарезанные кусочки хлеба или лаваша, слегка подрумяньте.

А затем вылейте на эту «подушку» нашу яично-сырную смесь. Жарьте на среднем огне примерно 2-3 минуты, пока низ не станет золотым и хрустящим. Ловко переверните (или просто накройте крышкой, если не уверены в своих скиллах) и готовьте еще пару минут.

Вуаля! У вас на столе дымящееся, тянyщееся, невероятно сытное чудо, которое пахнет уютом и Кавказом одновременно. Мой совет: подавайте немедленно, пока сырная душа не остыла.

Ваши домочадцы будут смотреть на вас с новым уважением. И да, этот рецепт круче любого грузинского, потому что он ваш, быстрый и безумно вкусный. Попробуйте — и вы поймете, о чем я.

