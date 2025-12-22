Городовой / Город / Новый «гонконгский» грипп: эксперт оценила угрозу — неожиданный вывод успокоит не всех
Новый «гонконгский» грипп: эксперт оценила угрозу — неожиданный вывод успокоит не всех

Опубликовано: 22 декабря 2025 22:00
Кандидат медицинских наук заявила, что, по её мнению, вирус не представляет серьёзной опасности.

В России был выявлен новый вариант вируса гонконгского гриппа, подтип K. Об этом в интервью ТАСС рассказала Светлана Вахрушева, руководитель департамента клинической медицины Дальневосточного федерального университета.

Она подчеркнула, что в настоящее время этот подтип не создаёт серьёзной угрозы для населения.

По словам эксперта, количество случаев заражения этим вирусом в стране растёт, но сведений о тяжелых осложнениях нет. Светлана Вахрушева подчеркнула, что «данный подтип вируса остаётся чувствительным к противовирусным препаратам, используемым в лечении гриппа».

Она обратила внимание на необходимость дальнейшего наблюдения за ситуацией.

Отдельно была отмечена природа изменений вируса гриппа. Каждый год медики сталкиваются с явлением, при котором вирус подвергается небольшим генетическим изменениям. Этот процесс получил название антигенный дрейф.

Вахрушева пояснила:

Это когда у нас штаммы вируса, с которым мы встречаемся каждый год, претерпевают некоторые мутации.
Именно в связи с этим мы видим не стопроцентную эффективность от вакцин, а небольшой процент вируса может выскальзывать из-под действия вакцин.

По словам специалиста, такие минимальные изменения препятствуют полной эффективности прививок. Однако, по её словам, текущая эпидемиологическая картина остаётся стабильной и контролируемой.

Автор:
Юлия Аликова
