Новый, но уже вымерший: палеонтологи описали и дали название ископаемому медведю

Исследователи выяснили, что размер древнего вида медведей сопоставим с самыми крупными современными бурыми медведями.

В России обнаружен и описан ранее неизвестный вид ископаемого медведя, получивший название уракан Борисяка. Описание нового вида провёл Алексей Лопатин, руководитель Палеонтологического института РАН, сообщают РИА Новости.

Ученый отметил, что останки животного, возраст которых оценивается в 5–6 миллионов лет, были найдены на территории Ставропольского края.

Лопатин подчеркнул, что этот древний зверь имел размеры, сопоставимые с крупнейшими представителями современных бурых медведей — вес мог превышать 700 килограммов.

По его словам, уракан Борисяка был одним из самых крупных среди себе подобных и приближался к максимальным известным размерам своего рода.

Ученый добавил, что эти ископаемые медведи, подобно другим видам группы ураканов, могли быстро передвигаться и охотились активно.

Имя новому животному было присвоено в память о первом директоре института, Алексее Борисяке (1872–1944), который в своё время занимался изучением ископаемых медведей. Сейчас вид известен только по единственному найденному экземпляру. Тем не менее Лопатин выразил уверенность, что впереди еще немало открытий:

Научные работы по палеонтологии продолжаются, и специалисты не исключают появления новых находок подобных существ.

