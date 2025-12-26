В Ленинградском зоопарке появился загадочный Какао Боб: почему все посетители спешат увидеть его первыми

В Ленинградском зоопарке появился новый обитатель. В загон для копытных под Новый год прибыл пятилетний самец европейской лани, которого назвали Какао Боб.
Имя животное получил благодаря необыкновенно тёмной окраске, которая резко выделяется на фоне снежного покрова.
Животное привезли из Ярославского зоопарка. Чтобы обеспечить безопасность во время перевозки, рога Какао Боба были обрезаны — новые вырастут только через год. Пока у него на голове можно заметить лишь небольшие отростки.
После приезда лань прошла карантин и уже освоилась на новом месте. По словам сотрудников отдела копытных и мелких зверей, Какао Боб проявил смекалку и интерес к окружающему. На первых тренировках с работниками зверинца он показал себя любознательным животным.
Ранее представители зоопарка сообщали о прибытии в Ленинградский зоопарк гигантской белки из Нижнего Новгорода. Информация об этом ранее появилась в соцсетях. Новые питомцы традиционно привлекают внимание посетителей зимой.