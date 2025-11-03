Красный диплом окупится: выпускникам предложили надбавку к зарплате

Введение новой инициативы призвано мотивировать студентов к более усердной учёбе.

Сергей Миронов, возглавляющий партию «Справедливая Россия», выдвинул инициативу: он предлагает обеспечить дополнительную выплату к заработной плате выпускникам вузов и колледжей, которые окончили учебное заведение с красным дипломом.

Выплата, по его мнению, должна предоставляться в течение первых трёх лет трудовой деятельности. Таким образом, парламентарий считает возможным поддержать молодых специалистов на старте их профессионального пути, сообщает ТАСС.

Миронов пояснил, что средства на такие надбавки могут быть сформированы за счёт части налогов и отчислений, удерживаемых работодателем. Размер выплаты, отметил он, нуждается в обсуждении, однако должен быть значимым.

«Размер надбавки можно обсуждать, но он должен быть не символическим, а вполне ощутимым», — заявил Миронов.

Инициатива депутата связана с трудностями, которые встречают выпускники при поиске первой работы. Обычно работодатели ожидают наличие практического опыта, а уровень оплаты для начинающих низок.

Парламентарий связывает это с тем, что молодые люди вынуждены откладывать создание семьи.

Миронов подчеркнул, что нововведение может мотивировать студентов стремиться к более высоким результатам в учёбе. По его словам, поддержка талантливых молодых специалистов важна для будущего страны.

