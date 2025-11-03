Ночь триколора: петербургские мосты и телебашня засияют в честь Дня народного единства

Новости по теме

Мосты Санкт-Петербурга: каменные свидетели истории и архитектурные шедевры

Мост, где можно получить «фонарь» под глаз: правда и мифы о Фонарном мосте

Скульптуры львов на Адмиралтейской набережной в Санкт-Петербурге: не те, что у мостов – история этих конкретных львов и их назначение

Санкт-Петербург в огне: как снимают новую мелодраму о семьях тех, кто рискует жизнью

Когда мост поет: Петербург ждет уникальное музыкальное шоу на разводке Дворцового моста

