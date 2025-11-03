Городовой / Город / Ночь триколора: петербургские мосты и телебашня засияют в честь Дня народного единства
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
То, что скрывает Лахта-центр от туристов, заставит вас отказаться от билета Город
Под Невским — целый город, который вы не видели: тайные подвалы Елисеевых Город
Ночь без разводов: с 4 на 5 ноября в Петербурге мосты останутся сведёнными Город
Даже гнев небес не разрушил её прихоть: история Большого каприза Екатерины II Город
Швырнул пса в стену — теперь под арестом: петербуржцу дадут время подумать над своим поступком за решеткой Город
Теги
Санкт-Петербург Интересные факты Продукты питания История и культура Санкт-Петербурга Эксклюзив
Категории
Общество Спорт

Ночь триколора: петербургские мосты и телебашня засияют в честь Дня народного единства

Опубликовано: 3 ноября 2025 13:56
Ночь триколора: петербургские мосты и телебашня засияют в честь Дня народного единства
Ночь триколора: петербургские мосты и телебашня засияют в честь Дня народного единства
Global Look Press / Nikolay Gyngazov

В День народного единства телебашню и три моста в Петербурге торжественно подсветят цветами российского флага.

В Санкт-Петербурге ко Дню народного единства будет организована праздничная подсветка ряда значимых городских объектов.

С 16:55 4 ноября по 8:25 5 ноября телебашня, а также три моста через Неву будут украшены огнями белого, синего и красного цветов.

Этот жест призван напомнить о сплочённости жителей страны, подчеркнуть уважение к прошлому и отметить духовное единство общества.

Комплекс работ по созданию архитектурной подсветки выполнил Санкт-Петербургский филиал Российской телевизионной и радиовещательной сети.

Напомним, что в праздничную ночь городские мосты останутся объединёнными, как символ связи и единства.

Автор:
Юлия Аликова
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью