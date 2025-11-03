Ночь триколора: петербургские мосты и телебашня засияют в честь Дня народного единства

В Санкт-Петербурге ко Дню народного единства будет организована праздничная подсветка ряда значимых городских объектов.
С 16:55 4 ноября по 8:25 5 ноября телебашня, а также три моста через Неву будут украшены огнями белого, синего и красного цветов.
Этот жест призван напомнить о сплочённости жителей страны, подчеркнуть уважение к прошлому и отметить духовное единство общества.
Комплекс работ по созданию архитектурной подсветки выполнил Санкт-Петербургский филиал Российской телевизионной и радиовещательной сети.
Напомним, что в праздничную ночь городские мосты останутся объединёнными, как символ связи и единства.