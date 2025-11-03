На чём стоит самый высокий небоскрёб Европы — ответ вас удивит

Её видно издалека, но самое интересное в этой башне — под землёй.

Сегодня "Лахта-центр" — визитная карточка нового Петербурга. Её силуэт виден с Крестовского острова, с Финского залива, с городских мостов — кажется, башня просто вырастает из воды.

Она поражает не только высотой, но и тем, как вообще стоит на петербургской земле, где под ногами — не гранит, а мягкие прибрежные грунты.

264 сваи и рекорд Гиннесса

Чтобы эта гигантская башня держалась, инженеры вбили 264 буронабивные сваи диаметром по два метра. Они уходят на глубину до 82 метров — это почти 25 этажей вниз. На этих сваях покоятся три мощные бетонные плиты.

Самая нижняя — толщиной 3,6 метра — принесла Петербургу мировой рекорд Гиннесса: во время её заливки за 49 часов было использовано почти 20 000 кубометров бетона — самая крупная непрерывная заливка в истории.

Щит под башней

Под фундаментом проложена железобетонная стена, уходящая на 30 метров вглубь. Она работает как щит от грунтовых вод и удерживает почву, которая обычно не терпит тяжёлых построек.

Без этого подземного каркаса "Лахта" просто не смогла бы вырасти — и, возможно, именно это делает её одним из самых смелых инженерных проектов Петербурга.