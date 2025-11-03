Даже гнев небес не разрушил её прихоть: история Большого каприза Екатерины II

На границе Екатерининского и Александровского парков в Царском Селе стоит сооружение с непредсказуемым названием — Большой Каприз. Он соединяет два мира: торжественный Старый сад и более свободный Новый парк.
Китайская мода и молния
Построенный в 1770-х архитекторами Иваном Герардом и Василием Нееловым, "Каприз" был данью тогдашней моде на всё китайское. На каменной насыпи возвели арку и беседку с кровлей, изогнутой, как в Китайской деревне. Колонны заменили на мраморные, своды облицевали пудостским камнем.
В 1779 году в беседку ударила молния — каприз оказался буквальным. Восстановил постройку сам Джакомо Кваренги, придав ей тот изящный вид, что мы видим сегодня.
Императорская прихоть
Легенда гласит: когда Екатерине II представили смету на строительство, она лишь усмехнулась:
"Пусть будет так — это мой каприз."
Так и закрепилось название, а дорогу под аркой стали звать Подкапризовой. С тех пор "Большой Каприз" стал символом не только императорской воли, но и самой эпохи — времени, когда архитектура могла позволить себе немного легкомыслия.
После бурь
Во время войны деревья вокруг вырубили, склоны разрушились. Беседку спасли, укрепили и не раз реставрировали — последний раз в 2019–2021 годах.
Сегодня она снова смотрит на оба парка, как и двести лет назад.