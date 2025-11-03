Городовой / Город / Даже гнев небес не разрушил её прихоть: история Большого каприза Екатерины II
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
То, что скрывает Лахта-центр от туристов, заставит вас отказаться от билета Город
Под Невским — целый город, который вы не видели: тайные подвалы Елисеевых Город
Ночь без разводов: с 4 на 5 ноября в Петербурге мосты останутся сведёнными Город
Швырнул пса в стену — теперь под арестом: петербуржцу дадут время подумать над своим поступком за решеткой Город
Петербургский лайфхак: как прожить на 60 тысяч и не унывать Город
Теги
Санкт-Петербург Интересные факты Продукты питания История и культура Санкт-Петербурга Эксклюзив
Категории
Общество Спорт

Даже гнев небес не разрушил её прихоть: история Большого каприза Екатерины II

Опубликовано: 3 ноября 2025 17:45
Китайская мода
Даже гнев небес не разрушил её прихоть: история Большого каприза Екатерины II
Городовой ру

Каприз Екатерины II оказался куда прочнее, чем могли представить даже инженеры.

На границе Екатерининского и Александровского парков в Царском Селе стоит сооружение с непредсказуемым названием — Большой Каприз. Он соединяет два мира: торжественный Старый сад и более свободный Новый парк.

Китайская мода и молния

Построенный в 1770-х архитекторами Иваном Герардом и Василием Нееловым, "Каприз" был данью тогдашней моде на всё китайское. На каменной насыпи возвели арку и беседку с кровлей, изогнутой, как в Китайской деревне. Колонны заменили на мраморные, своды облицевали пудостским камнем.

В 1779 году в беседку ударила молния — каприз оказался буквальным. Восстановил постройку сам Джакомо Кваренги, придав ей тот изящный вид, что мы видим сегодня.

Императорская прихоть

Легенда гласит: когда Екатерине II представили смету на строительство, она лишь усмехнулась:

"Пусть будет так — это мой каприз."

Так и закрепилось название, а дорогу под аркой стали звать Подкапризовой. С тех пор "Большой Каприз" стал символом не только императорской воли, но и самой эпохи — времени, когда архитектура могла позволить себе немного легкомыслия.

После бурь

Во время войны деревья вокруг вырубили, склоны разрушились. Беседку спасли, укрепили и не раз реставрировали — последний раз в 2019–2021 годах.

Сегодня она снова смотрит на оба парка, как и двести лет назад.

Автор:
Елизавета Астахова
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью