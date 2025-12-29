Городовой / Город / Попрыгали и хватит: в России задумались об ограничении батутных аттракционов
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Читая город по вертикали: как в центре Петербурга наслоились три эпохи — от ампира к модерну Учеба
Новогодняя интрига: чего ждать петербуржцам в полночь – снега или тепла Город
Петербургский ритм: как часы на вокзале и витрины Елисеева завели новый режим дня горожан Учеба
Двуликий Петербург: что скрывали роскошные фасады доходных домов Учеба
От имперского веера к стальной паутине: как мосты и вокзалы перекроили карту Петербурга во второй половине XIX века Учеба
Теги
Санкт-Петербург История и культура Санкт-Петербурга Лайфхак Интересные факты Краеведение
Категории
Общество Спорт Полезное

Попрыгали и хватит: в России задумались об ограничении батутных аттракционов

Опубликовано: 29 декабря 2025 02:57
Попрыгали и хватит: в России задумались об ограничении батутных аттракционов
Попрыгали и хватит: в России задумались об ограничении батутных аттракционов
Global Look Press / Elena Mayorova

Общественный совет при Роспотребнадзоре выразил одобрение по поводу выдвинутой инициативы.

Возможность введения ограничений для батутных аттракционов на территории России обсуждается в эти дни. Как сообщают «Известия», с инициативой согласились члены общественного совета при Роспотребнадзоре.

Внимание к этой теме связано с тем, что за последнее десятилетие наблюдается заметное изменение характера детского травматизма.

Это напрямую связывают с быстрым распространением коммерческих зон для развлечений, в частности — батутных парков.

В документе отмечается:

«Анализ открытых медицинских данных показывает прямую связь между появлением батутных парков и увеличением числа госпитализаций».

Специалисты медицинского сообщества отмечают, что батуты следует относить к числу объектов повышенного риска. По имеющемуся мнению, использовать данные сооружения исключительно для отдыха и досуга недопустимо.

Педиатры подчёркивают, что невозможно обеспечить полностью безопасное использование подобных устройств даже при наличии различных защитных конструкций и амортизирующих материалов.

Читайте также эксклюзивные и самые интересные материалы портала «Городовой».

Автор:
Юлия Аликова
 Проверено редакцией
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью