Попрыгали и хватит: в России задумались об ограничении батутных аттракционов

Возможность введения ограничений для батутных аттракционов на территории России обсуждается в эти дни. Как сообщают «Известия», с инициативой согласились члены общественного совета при Роспотребнадзоре.
Внимание к этой теме связано с тем, что за последнее десятилетие наблюдается заметное изменение характера детского травматизма.
Это напрямую связывают с быстрым распространением коммерческих зон для развлечений, в частности — батутных парков.
В документе отмечается:
«Анализ открытых медицинских данных показывает прямую связь между появлением батутных парков и увеличением числа госпитализаций».
Специалисты медицинского сообщества отмечают, что батуты следует относить к числу объектов повышенного риска. По имеющемуся мнению, использовать данные сооружения исключительно для отдыха и досуга недопустимо.
Педиатры подчёркивают, что невозможно обеспечить полностью безопасное использование подобных устройств даже при наличии различных защитных конструкций и амортизирующих материалов.
