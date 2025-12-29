Новогодний парадокс: самое молодое поколение покупает алкоголь реже остальных и чаще готовую еду

В предновогодний период молодые люди чаще приобретают напитки без содержания алкоголя, отдавая предпочтение готовым блюдам вместо свежих овощей и фруктов.
Согласно данным исследования T-Data, представители этого поколения включают в свои покупки чаще всего энергетические напитки и газированную воду, сообщает «Лента.ру».
Овощи и фрукты зумеры берут заметно реже: их доля в корзинах молодых людей в два раза ниже, чем у миллениалов, и в 2,3 раза меньше по сравнению с бумерами.
Специалисты отмечают, что зумеры чаще других выбирают готовую еду. Среди таких продуктов можно встретить снеки, лапшу быстрого приготовления, холодный чай, а также сэндвичи, пирожки, пирожные, сухарики и онигири.
Эти позиции почти не встречаются среди наиболее популярных у старших возрастных групп продуктов.
Число чеков с алкоголем среди зумеров составляет лишь 19 процентов. Для сравнения, лица старших поколений — миллениалы и бумеры — включают алкогольные напитки в свои покупки на 16 процентов чаще.
В исследовании подчёркивается:
«Интересно, что реже всех зумеры покупают мясо и птицу, колбасу, рыбу и морепродукты, сыры — все те продукты, которые требуют дополнительной готовки или входят в состав сложных блюд. Ожидаемо, что и готовая еда в чеках встречается чаще, чем у других поколений»,
— отмечают авторы проекта.
В то же время среди молодых людей среди товаров к новогоднему столу меньше всего востребованы продукты, из которых обычно требуется готовить продолжительное время.
Читайте также эксклюзивные и самые интересные материалы портала «Городовой».