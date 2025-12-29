Подпись под крестами: Путин закрепил их изображение на государственном гербе

Владимир Путин утвердил поправку к федеральному закону, касающемуся официального герба страны. Теперь законодательство дополнено требованием об обязательном наличии крестов на главных элементах символики.
В новой редакции закона ясно указывается, что на малых коронах, большой короне и державе должны быть изображены прямые равноконечные кресты, концы которых выполнены с расширением.
Как уточнено в документе, эти изменения формулируются следующей фразой:
«Малые короны, большая корона и держава увенчаны прямыми равноконечными четырехконечными крестами с расширяющимися концами».
Данный закон появился на официальном сайте правовых актов и начинает действовать сразу после публикации. Таким образом, требования по изображению крестов уже вступили в силу.
