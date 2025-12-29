Городовой / Город / Подпись под крестами: Путин закрепил их изображение на государственном гербе
Подпись под крестами: Путин закрепил их изображение на государственном гербе

Опубликовано: 29 декабря 2025 06:05
Global Look Press / Shatokhina Natalia / news.ru

Документ действует с момента официального обнародования.

Владимир Путин утвердил поправку к федеральному закону, касающемуся официального герба страны. Теперь законодательство дополнено требованием об обязательном наличии крестов на главных элементах символики.

В новой редакции закона ясно указывается, что на малых коронах, большой короне и державе должны быть изображены прямые равноконечные кресты, концы которых выполнены с расширением.

Как уточнено в документе, эти изменения формулируются следующей фразой:

«Малые короны, большая корона и держава увенчаны прямыми равноконечными четырехконечными крестами с расширяющимися концами».

Данный закон появился на официальном сайте правовых актов и начинает действовать сразу после публикации. Таким образом, требования по изображению крестов уже вступили в силу.

Автор:
Юлия Аликова
 Проверено редакцией
Город
