Ночь без разводов: с 4 на 5 ноября в Петербурге мосты останутся сведёнными
Опубликовано: 3 ноября 2025 18:00
Это связано с тем, что в России отмечается День народного единства.

В ночь на 5 ноября в Санкт-Петербурге не будут разводить мосты. Это связано с проведением мероприятий, посвящённых Дню народного единства. Об этом рассказал Комитет по развитию транспортной инфраструктуры.

В городском ведомстве напомнили, что в праздничные и выходные дни разводка мостов не выполняется. Такой порядок действует в городе на протяжении многих лет.

Сообщается, что это часть существующих правил эксплуатации мостовых сооружений.

Ранее в городе завершили капитальный ремонт участка набережной канала Грибоедова. Работы проводились на отрезке между Подьяческим и Вознесенским мостами.

