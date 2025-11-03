Ночь без разводов: с 4 на 5 ноября в Петербурге мосты останутся сведёнными

В ночь на 5 ноября в Санкт-Петербурге не будут разводить мосты. Это связано с проведением мероприятий, посвящённых Дню народного единства. Об этом рассказал Комитет по развитию транспортной инфраструктуры.
В городском ведомстве напомнили, что в праздничные и выходные дни разводка мостов не выполняется. Такой порядок действует в городе на протяжении многих лет.
Сообщается, что это часть существующих правил эксплуатации мостовых сооружений.
Ранее в городе завершили капитальный ремонт участка набережной канала Грибоедова. Работы проводились на отрезке между Подьяческим и Вознесенским мостами.