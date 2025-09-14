Городовой / Общество / «20 тысяч долларов за метр»: риелтор о продаже самой дорогой квартиры на Тверском
«20 тысяч долларов за метр»: риелтор о продаже самой дорогой квартиры на Тверском

Опубликовано: 14 сентября 2025 17:44
Фото: Городовой.ру

История, которой гордится специалист.

Президент компании «Коллегия Риэлторов» Елена Ковалерова-Павловская рассказала «Городовому» о самой дорогой сделке в своей карьере и том, как изменился рынок элитной недвижимости.

«Из моей практики, самый дорогой квадратный метр, который я продавала, — это была квартира на Тверском, 6. Продавали её тогда за миллион долларов США.

Тогда рынок был ещё в долларах. Квартира была небольшая, 52 метра, из расчёта примерно 20 тысяч долларов за квадрат. На сегодняшний день это где-то миллион семьсот тысяч рублей за метр», — вспоминает эксперт.

По её словам, это был период, когда рынок элитной недвижимости предлагал крайне мало эксклюзивных вариантов.

«Предложений тогда было ограниченное количество, были ещё шальные деньги, поэтому достаточно быстро мы продали эту квартиру. Она была единственной в таком варианте на рынке — её купили сразу», — говорит Ковалерова-Павловская.

Сегодня ситуация совсем иная. Рынок насыщен премиальными объектами, а спрос уже не тот: эксклюзивные квартиры в центре есть, но сделки проходят заметно медленнее.

Автор:
Игорь Мустафин Федор Никонов
