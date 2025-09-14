Минный тоннель под могилой Пушкина: как фашисты едв не уничтожили наследие русских людей

Освобождение Пушкинских мест — это не только символ надежды и победы, но и напоминание о тяжелой цене, которую заплатили советские солдаты.

В июле 1944 года советские войска освободили имение «Михайловское», которое принадлежало Александру Сергеевичу Пушкину.

Это был важный момент для всей страны, символ возрождения из разрушений войны. Но за этой светлой страницей истории скрываются мрачные события.

Немцы в Михайловском: обман и разрушения

В июле 1941 года немецкие войска вошли в Святогорский Свято-Успенский монастырь и усадьбу Михайловское, где похоронен Пушкин.

Сначала они делали видимость, что хотят сохранить культурное наследие — музей даже продолжал работу, сообщает kulturamgo.ru.

Некоторые немецкие солдаты даже были знакомы с творчеством Пушкина. Но это был лишь видимый фасад. На деле немцы систематически грабили музей.

Назначенный ими «хранитель» не мог с этим ничего поделать. Антиквариат, картины, старинные книги были вывезены в Германию. Осенью 1943-го, по приказу коменданта, ценности отправили на десятках грузовиков.

Военная зона и разорение

Далее «Михайловское» стали использовать как военную базу. Немцы устроили блиндажи, разрушили даже маленькую избу, где когда-то жила няня Пушкина — Арина Родионовна.

Когда стало ясно, что Красная армия приближается, фашисты устроили настоящий разгром. Дом-музей сожгли, Никольскую церковь тоже, а Успенскую взорвали.

По всей территории разбросали сотни мин. Но самый страшный удар — это заминирование могилы Пушкина.

Коварная мина у могилы Пушкина

Чтобы взорвать могилу, немцы прорыли подземный туннель длиной около 20 метров. В нем заложили противотанковые мины и 10 авиабомб по 120 килограммов каждая, пишет РГ.

Могильный камень замаскировали деревянными досками, чтобы никто не заподозрил подвоха.

Немцы понимали, что могила — это священное место для каждого русского. Они рассчитывали, что саперы будут разминировать прежде всего ее, чтобы освободить территорию.

Они сделали все, чтобы эта работа была смертельно опасной.

Цена победы: жертвы саперов

12 июля 1944 года советские саперы из 12-й инженерно-саперной бригады начали работу. В их руках оказались мины с новыми типами взрывателей — очень хитрыми и опасными.

13 июля, во время обезвреживания мин около могилы, произошел мощный взрыв. Погибли девять человек — старший лейтенант Владимир Кононов, лейтенант Сергей Покидов и семь других саперов, пишет Родина.

Продолжающаяся борьба и память

Всего в монастыре и вокруг него было заложено около 3000 мин. Еще долго после освобождения люди гибли от взрывов минных ловушек.

Эти преступления осудили на Нюрнбергском процессе, где они упоминались как доказательство зверств немецких оккупантов.