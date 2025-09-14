Петербург на колесах: какие автопробеги и фестивали ждут нас в ближайшее время

Вслед за ретропробегом «Ленинградский рейс», прошедшим в честь 99-летия автобусного движения, Петербург снова готовится стать автомобильной столицей. Специально для «Городового» автоэксперт Евгений Ладушкин рассказал, какие громкие события в мире авто и мото нас ждут уже скоро.

IMIS — весенний старт сезона

«IMIS — это не только про мотоциклы, как многие думают», — подчёркивает эксперт.

Каждую весну выставка собирает сотни участников: классические автомобили, кастомы, тюнинг и настоящие арт-объекты на колёсах. Это место, где фотографы охотятся за идеальными кадрами, а фанаты техники — за вдохновением и новыми проектами.

Гром дрифта на Igora Drive

Igora Drive Drift Challenge 2025 обещает стать главным шоу для фанатов адреналина. Здесь — рев моторов, дым от шин и зрелищные заезды, когда каждый поворот может стать роковым.

По словам Ладушкина, этот ивент стабильно собирает толпы поклонников дрифта и не теряет популярности из года в год.

Original Meet 2025 — парад стиля

6 и 7 сентября Петербург погрузился в атмосферу ностальгии и авторской свободы. Original Meet — фестиваль классических, кастомных автомобилей и мотоциклов, где можно увидеть редчайшие экземпляры и даже поговорить с владельцами.

Два дня настоящего праздника для тех, кто любит авто не только как средство передвижения, но и как искусство.

Для любителей бездорожья и автоспорта

«На автодроме СПб постоянно проводятся тематические соревнования — от любительских гонок до профи-дрифта», — говорит эксперт.

Если хочется экстрима, весна и лето открывают сезон оффроад-соревнований: машины, утопающие в грязи, ревущие внедорожники и борьба за каждый метр трассы. Даже в роли зрителя это событие не оставит равнодушным.

Петербург снова превращается в город моторов, и у каждого фаната есть шанс выбрать своё шоу — будь то классика, кастомы, дрифт или гонки по бездорожью.