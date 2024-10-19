Выбрать хорошие рыбные консервы не так-то и легко: все получится, если знаете советы Роскачества

Рыбные консервы — это не только удобный способ сохранить продукты, но и отличный источник белка и полезных жирных кислот. Однако, не все они одинаково полезны и вкусны. При выборе этого яства в магазине важно знать, на что обратить внимание, чтобы купить качественный продукт. В Роскачестве дали полезные советы.

Внешний вид упаковки

Первое, что нужно оценить — это состояние банки. Она не должна быть деформированной, ржавой или вздутой. Вмятины и другие повреждения могут говорить о нарушении технологии производства или хранения, что может повлиять на качество содержимого. Вздутие банки — это явный признак того, что внутри может развиваться процесс брожения или наличие опасных бактерий.

Состав продукта

Внимательно читайте состав на этикетке. Качественные рыбные консервы должны содержать минимум ингредиентов: рыбу, соль, специи и растительное масло или томатный соус, в зависимости от типа продукта. Если в составе указаны консерванты, усилители вкуса или другие добавки, лучше отказаться от такой покупки.

Также обратите внимание на процентное содержание рыбы. Чем выше процент рыбы, тем лучше качество консервов. Продукты с большим количеством жидкости или масла могут содержать меньше основного ингредиента, чем кажется на первый взгляд.

Что должно быть указано на этикетке

На этикетке качественных консервов всегда указываются следующие данные:

Название рыбы: например, «Тунец натуральный» или «Сардины в масле». Это помогает точно узнать, что вы покупаете.

Производитель: надежный производитель всегда укажет свои контактные данные и место производства. Продукция известных брендов, как правило, проходит более строгий контроль качества.

Дата производства и срок годности: проверьте, чтобы продукт был произведён недавно и его срок годности был в пределах нормы. Чем свежее продукт, тем выше его качество.

ГОСТ или ТУ: рыбные консервы, произведённые по ГОСТу, обычно более высокого качества, чем по ТУ (технические условия).

Рыба в собственном соку или в масле?

На полках магазинов можно встретить консервы как в масле, так и в собственном соку. Консервы в собственном соку менее калорийны и содержат меньше жиров, что делает их более полезными для тех, кто следит за питанием. Однако рыба в масле сохраняет свой вкус и нежность дольше, особенно если вы планируете использовать ее в салатах или других блюдах.

Проверяйте консистенцию продукта

После вскрытия банки обратите внимание на консистенцию рыбы. Она должна быть плотной, куски рыбы должны сохранять форму, а не превращаться в кашу. В томате или масле не должно быть слишком много жидкости, которая может говорить о низком качестве или о том, что производитель решил сэкономить на ингредиентах.

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