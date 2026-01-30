Зачем построили Красносельский район Санкт-Петербурга?

Красносельский район Санкт‑Петербурга не был «построен» как единый запланированный проект — он формировался постепенно, отражая потребности растущего города и изменения в градостроительной политике.

Его появление и развитие обусловлено прежде всего необходимостью расселения жителей Ленинграда‑Санкт‑Петербурга: в 1970‑е годы, когда город испытывал острый дефицит жилья, власти стали активно осваивать новые территории за пределами исторической застройки.

Почему для Красносельского района выбрали именно это место?

Выбор именно этой местности был продиктован несколькими факторами. Во‑первых, относительно благоприятная экологическая обстановка: здесь много зелёных зон, есть водоёмы, а промышленная нагрузка традиционно оставалась ниже, чем в центральных и восточных районах города.

Во‑вторых, удобное транспортное положение — через территорию проходят важные магистрали, связывающие Санкт‑Петербург с юго‑западными пригородами и Ленинградской областью.

Когда официально было образован Красносельский район?

Официально Красносельский район был образован в 1973 году. В его состав вошли как давно обжитые сельские поселения (например, Красное Село, известное ещё с XVIII века), так и новые микрорайоны, возведённые «с нуля» на пустовавших землях.

Несколько любопытных фактов о Красносельском районе