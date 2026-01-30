СНИЛС — не просто номер: секрет скрытых накоплений на пластиковой карте

Многим гражданам известно, что СНИЛС (Страховой номер индивидуального лицевого счета) является ключевым документом, содержащим информацию о трудовом стаже, страховых взносах и пенсионных отчислениях.

Однако мало кто осведомлен о том, что на этом пластиковом свидетельстве “хранятся деньги” — личные накопления, доступ к которым можно получить при соблюдении определенных условий.

Использование этой информации требует внимательности и понимания механизмов работы Социального фонда России (СФР).

Расшифровка лицевого счета: доступ к накоплениям

Первый и самый важный шаг — выяснить точную сумму, аккумулированную на счете. Эта информация не находится в прямом доступе для оплаты ежедневных покупок, как банковская карта, но она доступна для информирования владельца.

Процедура получения данных прозрачна и осуществляется через портал Госуслуг.

Необходимо открыть сайт Госуслуг и перейти в раздел «Пенсии и Пособия». Далее следует выбрать опцию “Выписка из лицевого счета СФР”. Специалисты СФР обрабатывают запрос оперативно:

“Буквально через 10-20 минут в вашем кабинете появится готовая выписка”.

Её можно просмотреть в разделе «Уведомления и платежи».

Накопления и страховая часть: в чем разница?

Скачав документ, можно увидеть детальную информацию о накоплениях. Важно понимать, что не все средства на счете подлежат немедленному изъятию.

“Не путайте с пенсией, на эти деньги мы никак не влияем, а вот на накопительную часть можем”.

Накопительная часть, которая формировалась у граждан, работавших до 2014 года, является тем самым резервом, который можно получить или инвестировать.

Условия получения и возможности для инвестиций

Средства, относящиеся к накопительной части, становятся доступны по достижении общеустановленного пенсионного возраста. Однако существуют и другие сценарии выхода на пенсию, определяющие ранний доступ.

Например, “военнослужащие имеют право на получение пенсии с 40 лет, а учителя — в зависимости от выслуги лет”. При наступлении инвалидности, мужчины могут претендовать на выплаты в возрасте 55-60 лет, а женщины — в 50-55 лет.

Кроме стандартного получения выплат по достижении пенсионного возраста, существует возможность для тех, кто желает приумножить накопленное.

“Также возможно перевести эти средства в Сбер. или другой банк с целью инвестирования”.

Это позволяет доверить управление средствами негосударственным пенсионным фондам или управляющим компаниям.

Ключевым моментом для реализации этого права является своевременное обращение.

“Важно помнить, что при выходе на пенсию необходимо подать заявление на получение указанных средств”.

Бланк заявления на выплату также доступен на портале Госуслуг, что упрощает бюрократические процедуры для граждан.

