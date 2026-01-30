В каком полушарии находится Санкт-Петербург?

Санкт‑Петербург находится в Северном полушарии — как и вся Россия, Европа, Северная Америка и большая часть Азии. Это легко понять, если взглянуть на глобус или карту мира: город расположен значительно выше экватора, на 59‑й параллели северной широты.

Любопытно, что именно широта во многом определяет особенности жизни в Петербурге. Из‑за северного положения здесь наблюдаются так называемые «белые ночи»: с конца мая по середину июля солнце лишь ненадолго опускается за горизонт, и ночь превращается в долгие сумерки. Это явление стало визитной карточкой города — ежегодно тысячи туристов приезжают, чтобы увидеть, как в полночь на улицах светло почти как днём.

Как расположение Санкт-Петербурга влияет на продолжительность дня?

Примечательный факт: Санкт‑Петербург — один из самых северных городов мира с населением более миллиона человек. Близость к полярным широтам влияет и на продолжительность светового дня: зимой солнце встаёт поздно и садится рано, а световой день в декабре может длиться всего около 6 часов. Летом же, напротив, света хватает с избытком — в июне закат наступает после 22 часов.

Какую роль сыграло в истории Санкт-Петербурга его расположение?

Географическое положение города сыграло роль и в его истории. Основанный на берегу Финского залива, Санкт‑Петербург стал «окном в Европу» — морским портом, открывшим России выход к Балтийскому морю.

При этом северное расположение требовало особых инженерных решений: строительство на болотистых почвах, защита от наводнений, учёт сурового климата при проектировании зданий. Всё это сформировало неповторимый облик города, где величественные дворцы и строгие линии проспектов существуют в диалоге с капризной северной природой.

