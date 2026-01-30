На какую станцию приходят электрички в Петергофе?

Железнодорожная станция, которая обслуживает Петергоф, — Новый Петергоф. Она расположена в Петродворцовом районе Санкт-Петербурга на Привокзальной площади. Адрес: Санкт-Петербург, Петергоф, Привокзальная площадь, 7.
Станция находится южнее Александровского парка. У северной платформы расположено кольцо автобусных маршрутов, которые следуют по Петродворцовому району и в Ломоносовский район Ленинградской области.
На станции есть две платформы: одна боковая и одна островная, обе прямые. Под основными путями проходит подземный пешеходный переход.
Здание вокзала, построенное в 1855–1857 годах по проекту архитектора Н. Л. Бенуа, сегодня не используется для обслуживания пассажиров, но сохраняется как памятник архитектуры федерального значения. Кассы, зал ожидания с туалетами, кафе и магазины расположены в новых павильонах с турникетами.
Как добраться до Петергофа на электричке?
По станции Новый Петергоф курсируют пригородные электрички в двух направлениях: от Балтийского вокзала Санкт-Петербурга и в сторону станции Калище (через Ораниенбаум, Ломоносов).
Электрички отправляются с Балтийского вокзала. Среди них — поезда серии «Ласточка».