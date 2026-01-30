Городовой / Вопросы о Петербурге / На какую станцию приходят электрички в Петергофе?
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Белый налёт на сыровяленой колбасе: съедобная плесень или её нужно смывать? Полезное
Россия, неисследованная: 6 чудес, от которых захватывает дух Общество
Дефицит кадров или стагнация: кто в России получит прибавку в 2026-м Город
Какое расстояние от Санкт-Петербурга до Воронежа? Вопросы о Петербурге
Плита засияет как ресторанная: этот лайфхак поможет очистить даже труднодоступные места Полезное
Теги
Санкт-Петербург Рецепты Лайфхак Эксклюзив Продукты питания
Категории
Общество Вопросы о Петербурге Полезное

На какую станцию приходят электрички в Петергофе?

Опубликовано: 30 января 2026 11:10
 Проверено редакцией
Новый Петергоф
На какую станцию приходят электрички в Петергофе?
Фото: Vvk121. Собственная работа, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=40186929

Железнодорожная станция, которая обслуживает Петергоф, — Новый Петергоф. Она расположена в Петродворцовом районе Санкт-Петербурга на Привокзальной площади. Адрес: Санкт-Петербург, Петергоф, Привокзальная площадь, 7.

Станция находится южнее Александровского парка. У северной платформы расположено кольцо автобусных маршрутов, которые следуют по Петродворцовому району и в Ломоносовский район Ленинградской области.

На станции есть две платформы: одна боковая и одна островная, обе прямые. Под основными путями проходит подземный пешеходный переход.

Здание вокзала, построенное в 1855–1857 годах по проекту архитектора Н. Л. Бенуа, сегодня не используется для обслуживания пассажиров, но сохраняется как памятник архитектуры федерального значения. Кассы, зал ожидания с туалетами, кафе и магазины расположены в новых павильонах с турникетами.

Как добраться до Петергофа на электричке?

По станции Новый Петергоф курсируют пригородные электрички в двух направлениях: от Балтийского вокзала Санкт-Петербурга и в сторону станции Калище (через Ораниенбаум, Ломоносов).

Электрички отправляются с Балтийского вокзала. Среди них — поезда серии «Ласточка».

Автор:
Пономарева Дарина
Вопросы о Петербурге
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью