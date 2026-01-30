24 штрафа на 54 тысячи: петербуржцы осваивают новые правила выгула собак

С 20 ноября в Санкт-Петербурге начали действовать обновлённые правила выгула собак. Теперь владельцев строго контролируют в общественных местах: за прогулку без поводка грозит штраф от 2 до 4 тысяч рублей, без намордника — до 5 тысяч рублей.
Постановления выписывают на месте под видеонаблюдением; за этим следят Комитет по законности, правопорядку и безопасности, районные администрации и муниципалитеты.
Первый рейд Комитет провёл 21 ноября. Оштрафовали владелицу спокойного ретривера выше 40 см без намордника и хозяйку маленькой собачки без поводка — она не знала, что это требование касается всех собак.
По данным «КП-Петербург», всего с 20 ноября составили 24 постановления на 54 тысячи рублей.