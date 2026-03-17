«Богатырская» уходит на 21 метр вниз: как строят новую станцию метро в Петербурге
«Богатырская» уходит на 21 метр вниз: как строят новую станцию метро в Петербурге

Опубликовано: 17 марта 2026 09:30
 Проверено редакцией
Global Look Press / Maksim Konstantinov
Строительство продолжения зеленой ветки метро в сторону «Каменки» идет по графику.

На участке у Камышовой улицы рабочие углубляют котлован под будущий вентиляционный блок и служебные помещения.

Со стороны Богатырского проспекта, где появятся наземные вестибюли, продолжается выемка грунта — сейчас глубина превышает 5 метров, хотя проектная отметка станции достигает 21 метра, то есть выполнена примерно половина первых двух уровней из шести.

Технология возведения станции «Богатырская» предполагает устройство «стены в грунте»: сначала по периметру котлована устанавливают подпорку из стальных шпунтин, а затем внутри удаляют грунт, усиливая конструкцию распорками.

Эта станция станет второй после «Беговой» на третьей ветке петербургского метро и откроется в 2028 году, как и «Каменка» — конечная на Невско-Василеостровской линии.

Выход из метро расположится на пересечении Богатырского проспекта и Туристской улицы, глубина закладки — 25 метров, сообщают "Санкт-Петербургские ведомости".

Изначально станцию называли «Яхтенная», затем «Туристская» — по Туристской улице, а теперь переименовали в «Богатырскую» из-за расположения вестибюля на проспекте.

За ней на зеленой ветке идет «Каменка»: ее проектировали как «Зоопарк» под планы переноса зверинца на север города, но идея не реализовалась, и название устарело.

Станция возникнет в глубине жилого района, рядом с социальными объектами, что обеспечит местным жителям удобный доступ к метро.

Автор:
Юлия Аликова
