Свадьбы-2027 в Петербурге: Дворец №1 закрывают на ремонт

С 1 февраля дворцы бракосочетания и ЗАГСы Санкт-Петербурга примут заявления от пар, планирующих свадьбу в феврале 2027 года. Об этом сообщили в телеграм-канале Правительства города.
Дворец бракосочетания №1 на Английской набережной по-прежнему лидирует среди популярных свадебных площадок России. Ежегодно там проводят свыше 9 тысяч церемоний.
В настоящее время в здании выполняется крупный ремонт — первый со времени его открытия в 1959 году. В связи с ремонтом график Дворца изменится.
Некоторые церемонии 2027 года перенесут во Дворец «Малютка». Текущее расписание доступно на официальных сайтах.
Заявление принимают лично в любом ЗАГСе или онлайн через «Госуслуги».
