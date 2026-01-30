Городовой / Город / Свадьбы-2027 в Петербурге: Дворец №1 закрывают на ремонт
Свадьбы-2027 в Петербурге: Дворец №1 закрывают на ремонт

Опубликовано: 30 января 2026 11:30
 Проверено редакцией
Global Look Press / Belkin Alexey / news.ru

С 1 февраля дворцы бракосочетания и ЗАГСы Санкт-Петербурга примут заявления от пар, планирующих свадьбу в феврале 2027 года. Об этом сообщили в телеграм-канале Правительства города.

Дворец бракосочетания №1 на Английской набережной по-прежнему лидирует среди популярных свадебных площадок России. Ежегодно там проводят свыше 9 тысяч церемоний.

В настоящее время в здании выполняется крупный ремонт — первый со времени его открытия в 1959 году. В связи с ремонтом график Дворца изменится.

Некоторые церемонии 2027 года перенесут во Дворец «Малютка». Текущее расписание доступно на официальных сайтах.

Заявление принимают лично в любом ЗАГСе или онлайн через «Госуслуги».

Автор:
Юлия Аликова
