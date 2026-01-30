Спасаем нож от стойкого рыбного запаха: простые и действенные способы

После приготовления рыбных блюд неприятный аромат может остаться не только на доске, но и на самом ноже. Обычное моющее средство не всегда справляется с этой проблемой полностью.

Чтобы избежать подобных ситуаций, стоит заранее позаботиться о выборе инструмента. Лучше, если его ручка будет сделана не из натурального дерева — этот материал слишком сильно впитывает и надолго удерживает запахи.

Если лезвие уже пропахло, после стандартного мытья попробуйте один из народных методов. Хорошо помогает протирание ножа долькой свежего лимона или половинкой репчатого лука. Не хуже справляется обычный столовый уксус: нанесите его на лезвие, оставьте на 5 минут, а затем смойте прохладной водой.