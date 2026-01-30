Городовой / Полезное / Спасаем нож от стойкого рыбного запаха: простые и действенные способы
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Белый налёт на сыровяленой колбасе: съедобная плесень или её нужно смывать? Полезное
Россия, неисследованная: 6 чудес, от которых захватывает дух Общество
Дефицит кадров или стагнация: кто в России получит прибавку в 2026-м Город
Какое расстояние от Санкт-Петербурга до Воронежа? Вопросы о Петербурге
Плита засияет как ресторанная: этот лайфхак поможет очистить даже труднодоступные места Полезное
Теги
Санкт-Петербург Рецепты Лайфхак Эксклюзив Продукты питания
Категории
Общество Вопросы о Петербурге Полезное

Спасаем нож от стойкого рыбного запаха: простые и действенные способы

Опубликовано: 30 января 2026 10:15
 Проверено редакцией
рыба
Спасаем нож от стойкого рыбного запаха: простые и действенные способы
Фото: Городовой.ру

После приготовления рыбных блюд неприятный аромат может остаться не только на доске, но и на самом ноже. Обычное моющее средство не всегда справляется с этой проблемой полностью.

Чтобы избежать подобных ситуаций, стоит заранее позаботиться о выборе инструмента. Лучше, если его ручка будет сделана не из натурального дерева — этот материал слишком сильно впитывает и надолго удерживает запахи.

Если лезвие уже пропахло, после стандартного мытья попробуйте один из народных методов. Хорошо помогает протирание ножа долькой свежего лимона или половинкой репчатого лука. Не хуже справляется обычный столовый уксус: нанесите его на лезвие, оставьте на 5 минут, а затем смойте прохладной водой.

Автор:
Игорь Мустафин
Полезное
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью