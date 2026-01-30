Городовой / Город / «Балтиец» в депо «Автово»: обкатка на синей ветке метро Петербурга началась
«Балтиец» в депо «Автово»: обкатка на синей ветке метро Петербурга началась

Опубликовано: 30 января 2026 09:30
 Проверено редакцией
Global Look Press / Maksim Konstantinov

В петербургское метро поступил второй шестивагонный поезд серии "Балтиец" для Московско-Петроградской линии (синей ветки), сообщает Смольный.

Ночью с 28 на 29 января на этой линии началась обкатка первого такого состава. Поезд уже доставлен в электродепо "Автово", прошел техосмотр и скоро выйдет на тесты.

В 2025 году завершили полную замену подвижного состава на первой линии — теперь там 37 составов "Балтиец" из 296 вагонов.

Сейчас обновление идет на синей ветке: до конца 2026 года ожидают еще 13 составов в синей расцветке, сообщил губернатор Александр Беглов.

Ранее он анонсировал поставку 90 вагонов "Балтиец" для синей линии в 2026 году — это 15 шестивагонных поездов.

Второй состав для нее собрали в ноябре 2025-го на Октябрьском электровагоноремонтном заводе, который в итоге произведет около 950 вагонов для метрополитена Петербурга.

Автор:
Юлия Аликова
Город
