Жизнь на острие ножа: как охраняли императоров в России и почему не спасали даже элитные войска

Жизнь императоров была сопряжена с ежедневным риском, поэтому им необходима была охрана, но даже опытные телохранители не смогли предотвратить трагедию.

Величие русских императоров, их роскошные дворцы и беспримерная власть часто вызывают восхищение и кажутся недосягаемыми для простых людей. Но даже самые могущественные монархи не были застрахованы от опасности — их жизнь постоянно висела на волоске из-за угрозы террора и покушений.

В окружении лучших телохранителей, в стенах неприступных дворцов, где казалось, что царская власть непоколебима, все равно находились люди, готовые пойти на все ради одной цели — убить императора. Террористы, революционеры и одиночки не щадили никого, и даже самые элитные отряды лейб-гвардии не всегда могли защитить царя от смертельной опасности.

Личный конвой императора — многонациональная охрана

В 1828 году при Николае I был создан первый официальный конвойный отряд, куда вошли представители кавказских горских народов. Позже в состав конвоя включали казаков из разных регионов — Кубани, Терека и других мест, сообщает сайт Наш Кисловодск. Основная задача — охрана самого императора и его семьи, а также обеспечение безопасности в резиденциях. Несмотря на элитность и боевой дух, даже они не могли полностью защитить царей от угроз.

Террор в царской России — покушения на Александра II

В XIX веке террор стал реальной угрозой для императорской власти. Александр II, известный своими реформами, стал настоящей мишенью для недовольных его политикой.

В 1866 году в Санкт-Петербурге Дмитрий Каракозов попытался застрелить императора, когда тот направлялся от ворот Летнего сада к своей карете. Террорист был остановлен случайным прохожим — рабочим Осипом Комиссаровым. А через год в Париже Антон Березовский тоже стрелял в Александра II. Благодаря бдительности офицера охраны, который оттолкнул руку Березовского, пуля попала в лошадь, а не в императора.

В 1880 году в Зимнем дворце произошел взрыв, устроенный Степаном Халтуриным, который должен был убить царя. Террорист устроился в Зимний дворец плотником и тайно проносил динамит в здание. В результате взрыва обрушились перекрытия между цокольным и первым этажами. Тогда погибли 11 человек, а император остался жив.

Самое страшное покушение случилось в 1881 году в Санкт-Петербурге: террористы из организации «Народная воля» устроили серию взрывов, в результате которых Александр II был смертельно ранен и вскоре умер. На набережной Екатерининского канала (ныне канал Грибоедова) Николай Рысаков бросил роковую бомбу. Охрана не смогла уберечь императора. На этом месте теперь стоит Храм Спаса на Крови.

Дворцовая полиция — тайные стражи порядка

Для защиты императорских резиденций даже работала специальная дворцовая полиция. Эта служба не только охраняла дворцы, но и занималась слежкой за персоналом, выявляла подозрительных лиц и предотвращала возможные заговоры. Служба была довольно секретной и просуществовала до революции 1917 года. Но даже с такими мерами полной безопасности добиться не удавалось.