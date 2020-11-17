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Григорий Родченков

Происшествия
Эксперты считают, что подписи Родченкова могли быть вставлены из другого источника
Специалисты международной компании Group-IB усомнились в подлинности подписей экс-директора московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова под его показаниями в деле бывших биатлонисток Ольги Зайцевой, Ольги Вилухиной и Яны Романовой. На основе проведенных исследований документов эксперты утверждают, что подписи были скопированы из иного источника. Об этом сообщает «РИА Новости».
03 мар 2020 09:51
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