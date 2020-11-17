Григорий Родченков

В Кремле подвергли критике принятый в Соединенных Штатах Америки так называемый «Закон Родченкова». Об этом сообщает газета «Ведомости».
Специалисты международной компании Group-IB усомнились в подлинности подписей экс-директора московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова под его показаниями в деле бывших биатлонисток Ольги Зайцевой, Ольги Вилухиной и Яны Романовой. На основе проведенных исследований документов эксперты утверждают, что подписи были скопированы из иного источника. Об этом сообщает «РИА Новости».
Палата представителей США инициировала законопроект, направленный против лиц причастных к сговору с целью влияния на результаты спортивных соревнований с помощью допинга либо каких-нибудь других средств.
В преддверии Зимних олимпийских игр, в итальянском Турине в очередной раз говорили о проблеме употребления спортсменами запрещенных препаратов.