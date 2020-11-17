Григорий Родченков

Эксперты считают, что подписи Родченкова могли быть вставлены из другого источника

Специалисты международной компании Group-IB усомнились в подлинности подписей экс-директора московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова под его показаниями в деле бывших биатлонисток Ольги Зайцевой, Ольги Вилухиной и Яны Романовой. На основе проведенных исследований документов эксперты утверждают, что подписи были скопированы из иного источника. Об этом сообщает «РИА Новости».