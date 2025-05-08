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Куда лучше не ходить 9 Мая в Петербурге с маленькими детьми: экскурсовод избегает и другим не советует

Опубликовано: 8 мая 2025 22:26
шествие 9 Мая
Куда лучше не ходить 9 Мая в Петербурге с маленькими детьми: экскурсовод избегает и другим не советует
Фото: Городовой.ру

Людно и никакого удовольствия от созерцания.

Петербург ждёт масштабные торжества ко Дню Победы, и в городе будет особенно многолюдно. Экскурсовод Людмила Разбегаева рассказала «Городовому», какие места лучше обойти стороной, особенно если вы планируете прогулку с детьми.

«Невский проспект однозначно будет заполнен — и в дневное время во время шествий, и ближе к вечеру, перед салютом. Поэтому с маленькими детьми туда точно идти не стоит», — предупреждает Разбегаева.

Она вспоминает, как однажды 2 января не смогла перейти Невский проспект из-за плотной толпы. Тогда рядом с ней был знакомый невыского роста, и ему экскурсовод даже предложила помощь.

«Я даже предложила взять его на руки, потому что было не протолкнуться». По словам Людмилы, та же ситуация может повториться и 9 Мая.

Опасаться стоит и выхода к Адмиралтейству, особенно со стороны спуска: там будет крайне плотно. А вот если хочется погулять в центре, но без толкучки — можно пройтись по Итальянской или Гороховой улице. Главное — заранее уточнить, не будут ли они перекрыты.

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Автор:
Игорь Мустафин Федор Никонов
Общество
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