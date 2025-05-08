Комбинированные туры и зимовки: почему гибкое планирование путешествий требует профессионального сопровождения

Самостоятельное планирование путешествий становится все более популярным, однако не всегда такой подход оправдан. Существуют направления и нюансы, которые лучше доверить профессионалам, чтобы избежать неоправданных затрат и стресса. О рисках самостоятельных путешествий порталу «Городовой» рассказала генеральный директор компании TOURisME Мария Романова.

«Невидимые рейсы»: как узнать о чартерных рейсах и нюансах перелетов

«Есть и маршруты, полностью отсутствующие в поисковиках. Например, чартерные рейсы туроператора ICAR, выполняющиеся из Санкт-Петербурга. Для туриста они попросту «невидимы», и об их существовании можно узнать только через специалистов. То же касается прямого рейса на Бали от «Аэрофлота», который недавно был задержан на сутки — информация о подобных нюансах важна для планирования, но редко доступна обычному путешественнику», — отмечает эксперт.

Таким образом, при самостоятельном планировании можно упустить важные возможности и столкнуться с неожиданными проблемами, о которых знают только профессионалы.

«Агентские» направления: Турция, Мальдивы, Бали и другие

Несмотря на растущую цифровизацию, многие направления остаются «агентскими» по своей сути — туда, где самостоятельный подход может обернуться неоправданными затратами и стрессом. Среди таких стран — Турция, Мальдивы, ОАЭ, Сейшелы, Маврикий, Индонезия.

Причина — в сложной логистике, высокой стоимости на местах и необходимости учитывать множество переменных при бронировании.

Комбинированные туры и зимовки: гибкое планирование с поддержкой профессионалов

«Мы наблюдаем устойчивый интерес к комбинированным турам и длительным зимовкам, особенно в Индонезии. Люди часто не покупают обратные билеты сразу, планируют гибко, и тут грамотное сопровождение становится особенно ценным», — отмечает Романова.

В таких случаях помощь турагента позволяет не только сэкономить время и деньги, но и обеспечить гибкость и возможность оперативно реагировать на изменения в планах.

Консультация с профессионалами: экономия на старте

Пока туристы продолжают экспериментировать с самостоятельными маршрутами, эксперты рекомендуют хотя бы на этапе планирования не отказываться от консультации с профессионалами. Это может стать не просто подстраховкой, но и источником реальной экономии — как времени, так и средств.

Самостоятельное путешествие может быть увлекательным и экономичным, но важно учитывать риски и особенности различных направлений. В некоторых случаях консультация или помощь турагента может стать ключом к успешному и беззаботному отдыху.