Почему "Планета-5" была в почёте, а "Юпитер" обходили стороной - решала не скорость и мощь, а другая причина

Автоэксперт назвал ключевой параметр, по которому "Планета" выигрывала

Автоблогер решил разобраться в народной любви к ИЖ «Планета-5». Выбор между «Планета-5» и ИЖ «Юпитер-5» кажется очевидным. Двухцилиндровый «Юпитер» при почти том же объёме (347,6 см3 против 346 см3) выдавал 24 л.с. против 22 л.с. и разгонялся до 125 км/ч. Крутящий момент тоже был выше: 34,82 Н·м против 28,4 Н·м. Но в реальной эксплуатации всё решала не мощность.

«Юпитер» был динамичнее. Два цилиндра давали более мягкую работу и охотнее набирали скорость. Исправный мотоцикл радовал владельца. Однако за эти преимущества приходилось платить сложностью обслуживания. Два коленвала, соединённые выносным маховиком, два поршня, две головки — всё это требовало аккуратности при ремонте.

Преимущества «Планеты» - простота

У «Планеты-5» был один цилиндр. Один поршень, одна головка, одна свеча и простой кривошипно-шатунный механизм. Настройка зажигания сводилась к одному прерывателю: проверить зазор, выставить момент. У «Юпитера» прерыватель был сдвоенным: сначала зазор одного комплекта контактов, потом второго, затем опережение правого цилиндра, после — левого.

Завод требовал, чтобы разница в опережении не превышала 0,1 мм, и после регулировки рекомендовал снова проверить зазоры. Неудивительно, что «Юпитер» славился капризностью: сегодня едет отлично, завтра один цилиндр работает иначе — и владелец снова берётся за инструмент.

Мнения автовладельцев

«Планета-5 — неубиваемая и надёжная техника, в ущерб, конечно, максимальной скорости. Ставили вместо стандартной звёздочку на 15–16 зубьев, и тяга становилась дикой!» «Это на бумаге крутящий момент Юпитера был больше, чем у Планеты. Где Планета по уши в грязи шла чуть ли не на холостом ходу, на Юпитере требовалось давать газ. Пробуксовка — и мотоцикл закапывался. Так же не сказано, что при ремонте КПП на Юпитере требовалось половинить двигатель, а на Планете коробка менялась даже без снятия с рамы».

Почему выбирали «Планету»

Для деревенской и районной эксплуатации имела большое значение возможность починить мотоцикл своими руками. «Планета» с диаметром цилиндра 72 мм и ходом поршня 85 мм была понятна любому, кто привык ремонтировать технику в гараже.

«Юпитер» требовал большего навыка и терпения. Исправный двухцилиндровый мотор ехал интереснее, но стоило ему сбиться — и начинались бесконечные регулировки. Одноцилиндровая конструкция такой роскоши не позволяла, зато и не подводила.

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