Красная рыба в «Светофоре» стоит вдвое дешевле магазинной: названо реальное отличие от дорогой

Почему в "Светофоре" красная рыба стоит дешево

Существует мнение, что красная рыба, которая продается по низкой стоимости, обязательно будет плохой. Но в реальности ценообразование строится иначе.

Часто дорогая упаковка связана не со свежестью продукции, а с маркетинговым бюджетом. Если понимать этот механизм, то поход в дискаунтер прекращает быть лотереей.

В модель продаж сразу встроена экономия

В сети “Светофор” не тратят много денег на оформление торговой площади и услуги мерчандайзеров. Вся продукция привозится в дискаунтер сразу крупными партиями с производств, из-за чего в логистике отсутствуют посредники. Наценка на такие товары может быть минимальной при сохранении качества.

Что нужно учитывать при чтении состава

В составе может указываться не только рыба и соль, но и безопасные консерванты - сорбат калия и бензоат натрия. Благодаря этим добавкам бактерии не могут размножаться, что позволяет осуществлять транспортировку. На упаковке должно быть сказано, что рыба не проходила повторного замораживания.

Цвет рыбы

Обратите внимание на оттенок красной рыбы. Если цвет слишком яркий, то будьте уверены, что использовались красители. При наличии коричневых или желтых прожилок от рыбы нужно отказаться.

Текстура рыбы

Качественная рыба имеет чистый аромат без посторонней кислинки. Мякоть должна быть упругой, плотной. Если рыба распадается на волокна, то она уже не является свежей, сообщает prochepetsk.ru.

Проверка упаковки

Перед покупкой важно убедиться, что вакуумный шов не был нарушен. Упаковка не должна быть вздутой. Проверьте срок годности - если остается меньше недели, то лучше подобрать более свежий вариант.

Личный опыт

Автор “Городового” Полина Аксенова привыкла покупать целые тушки красной рыбы, после чего разделывать их самостоятельно. Благодаря этому получится не только засолить рыбу, но и использовать ее для жарки, запекания и варки супов. При покупке целой тушки важно обратить внимание на прозрачность глаз и яркость жабр.

Фото: Сгенерировано ИИ

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