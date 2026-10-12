Сбербанк уточнил правила снятия наличных: новые лимиты и комиссии

Нововведения затрагивают стандартные тарифы и премиальные пакеты

Сбербанк скорректировал правила выдачи наличных. Нововведения затрагивают стандартные тарифы и премиальные пакеты, а также усиливают контроль за операциями.

Сколько теперь можно снимать

Суточный лимит зависит от типа карты. Для «СберКарты», «СберПрайм Старт» и «СберПрайм» он составляет 300 тыс. рублей, пишет источник. Для карт «Моментум» и социальных МИР — 50 тыс. рублей. Премиальные пакеты позволяют снимать от 1 до 3 млн рублей в сутки.

Месячный лимит достигает 3 млн рублей. Однако в банкоматах Сбербанка без комиссии суммарно можно снять за месяц не более 1 млн рублей (за исключением премиальных пакетов).

Сумма сверх 1 млн рублей в месяц облагается комиссией 2% от превышения. Если суточный лимит снятия исчерпан, а деньги нужно снять, за наличными придется идти в отделение банка и заплатить комиссию.

О чем нужно помнить

Чтобы спокойно снять крупную сумму в банкомате (в пределах лимита), нужно знать о повышении контроля за операциями со стороны банка. Банк усилил мониторинг подозрительных операций, и нетипичное поведение клиента может насторожить его алгоритмы. Чтобы банк не приостановил транзакцию, совершайте в ее привычном для себя банкомате, в привычное время.

Для сравнения: снятие крупной суммы среди ночи за десятки километров от дома выглядит подозрительно, поэтому выдача может быть на двое суток ограничена до 50 тыс. рублей в сутки.

Как избежать неудобств

Планируйте крупные траты заранее. Проверьте актуальные лимиты в приложении — они могут отличаться от стандартных. При необходимости заранее закажите нужную сумму в кассе отделения или сообщите банку о планируемой операции через поддержку.

Ранее Городовой рассказал, с каким обращением Сбер обратился к клиентам.