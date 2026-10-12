Вовсе не вафельные полотенца: эксперт по чистоте посоветовала лучший текстиль для кухни

Хозяйкам предлагают заменить привычные полотенца на более практичные материалы

Хозяйкам предлагают заменить привычные вафельные кухонные полотенца на более практичные современные материалы. Вафельная ткань хорошо впитывает влагу благодаря рельефной структуре, но у неё есть слабые места. После стирки в горячей воде полотно может сесть на 10–15%, потерять форму, а уже за дент использования оно приобретает запах.

Микрофибра вместо хлопка

Профессиональные клинеры чаще выбирают микрофибру. Это синтетическое волокно из полиэстера и полиамида с микроскопической структурой, которая работает как тысячи маленьких крючков.

Микрофибра впитывает влагу в объёме до семи раз больше собственного веса — недостижимый для хлопка показатель. Она высыхает за два-три часа, не оставляет разводов и ворсинок, не линяет и не скатывается. В ней меньше размножаются бактерии, и за ней легко ухаживать — можно стирать любым средством.

Но микрофибра боится высоких температур. Ею нельзя пользоваться как прихватками: от горячих сковородок волокна могут оплавиться.

Мнения читателей:

«Пока полно льняных, буду ими пользоваться. Хб привычны, есть специальные кухонные серии. Выкинуть и сменить на микрофибру нет желания. Убираюсь микрофиброй». «Мне нравится микрофибра на кухне для рук и тряпочка из микрофибры для столешницы. Остальное - лён».



«Ежедневно меняю кухонное полотенце, для рук вафельное или тонкое махровое. Для посуды только льняное! Ничуть не напрягает!»

Как организовать кухонный текстиль

Частично клинеры это мнение разделяют: полностью отказываться от натуральных тканей не нужно. Оптимальный набор такой: пара небольших полотенец для посуды и рук, ещё пара средних — для рабочих поверхностей. Микрофибру используют для гладких фасадов, хромированных смесителей и индукционной плиты — она собирает капли без следов. Для стекла и хрусталя эксперты советуют лен.

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