Подушка без клещей и пыли даже без стирки: простая хитрость на позднюю осень и зиму для морозной свежести

Если подушку нельзя постирать, ее можно вынести на мороз

Подушка впитывает пот, кожное сало и пыль. Даже регулярная смена наволочек не гарантирует гигиеническую чистоту наполнителя. Стирать подушку можно не всегда, а сушить её долго и хлопотно. Существует простой способ освежить её без стирки — проветривание при минусовой температуре.

Что говорит Роспотребнадзор

Роспотребнадзор рекомендует стирать подушки с синтетическим наполнителем раз в полгода при температуре не выше 30C. Натуральные наполнители — пух, перо, шерсть требуют химчистки или замены. Однако ведомство также отмечает: пылевые клещи не переносят низких температур, поэтому постельные принадлежности рекомендуется периодически выносить на мороз.

Пылевые клещи живут в мягкой мебели, матрасах и подушках, питаясь частичками кожи человека. При температуре −18C и ниже они погибают в течение суток. Проветривание на балконе в сильный мороз в течение нескольких часов помогает избавиться от них и освежить наполнитель.

Как проветривать подушку

Снимите наволочку. Зимой, в сильный мороз вынесите подушку на балкон или во двор на несколько часов. После проветривания тщательно выбейте подушку — это удалит пыль и остатки аллергенов. Но если подушка пахнет сыростью, имеет следы плесени, проветривание не поможет — нужна стирка или замена.

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