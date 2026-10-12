Супермагистраль начинается с тротуара: промзону в Обухово готовят к скоростной трассе на Москву

Разговоры о высокоскоростной магистрали (ВСМ) между Москвой и Петербургом шли годами. Теперь проект наконец-то сходит с чертежей на реальную землю.
Власти Петербурга выделили первые участки под стройку сопутствующей инфраструктуры.
Парковки и дорожки: что начнут строить в первую очередь?
РЖД бесплатно передали три земельных участка на юге города — во Фрунзенском и Невском районах. Здесь появится то, без чего современный вокзал не может нормально работать: подъезды, стоянки и тротуары.
У станции «Обухово» появится большой транспортный узел «Южный». Для автомобилистов сделают просторную наземную парковку. Она расположится на проспекте Девятого Января и улице Грибакиных. Оставил машину — и сразу на поезд.
В районе Грузового проезда проложат удобную пешеходную дорожку. Она станет частью обновленного 1-го Обуховского проезда, чтобы к поездам можно было безопасно дойти пешком.
Где расположится главный вокзал?
Станция «Обухово» станет первой остановкой для поездов ВСМ на въезде в Петербург. Это удобно: жителям южных районов не придется тащиться с чемоданами в центр города.
А конечной точкой маршрута будет Московский вокзал. Точнее, новый терминал, который построят прямо за ним — со стороны Лиговского проспекта.
Историческое здание трогать не будут, а современные терминалы вырастут на месте старых складов и путей. Облик будущего вокзала городские власти утвердили еще в прошлом году.
Что вообще такое ВСМ и зачем она нужна?
ВСМ — это полностью изолированная железная дорога. По ней не будут ходить обычные электрички и тяжелые товарняки. Только специальные скоростные экспрессы.
Вот главные цифры проекта, которые впечатляют:
- Время в пути: всего 2 часа 15 минут от центра Питера до центра Москвы. Для сравнения: самый быстрый «Сапсан» идет почти четыре часа.
- Скорость поезда: до 360–400 км/ч.
- Сам поезд: для магистрали разрабатывают полностью отечественный состав.
Когда поедем?
Планы грандиозные, но стройка займет несколько лет. Запустить первые поезда обещают к 2028 году.
Сейчас Петербург начал готовить почву. Логика простая: сначала нужно продумать съезды с дорог, стоянки и пешеходные зоны, чтобы в день открытия новой трассы город не встал в одну гигантскую пробку. Первые шаги к этому уже сделаны.
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